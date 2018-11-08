В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Распадской” (+2,17%) и бумаги “Газпром нефти” (+1,61%). В лидерах падения были акции “Роснефти” (-1,86%) и котировки “Аэрофлота” (-1,61%).

Акции “Аэрофлота”, после роста в район максимумов с середины октября, перешли к снижению и опустились к поддержке 98,35 руб. Её преодоление может поставить следующей целью снижения район 95,75 руб с перспективой ускорения падения. ADX на дневном графике все еще указывает на преобладание восходящего тренда, но его сила уменьшается. Открывать краткосрочные “длинные” позиции до закрепления выше психологически важной отметки 100 руб опасно.



