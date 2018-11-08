Американские выборы остались позади, а впереди старые знакомые проблемы – торговые войны, неустойчивость бюджетов ряда стран, американские угрозы санкций против оппонентов. Вполне сильная отчётность российских банков могла бы послужить поводом для покупки акций финансовых организаций, но риски принятия второго пакета ограничений по делу Скрипалей заставляют инвесторов трижды подумать. «ВТБ» (-0,3%) отчитался о повышении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 85,5% до 139,7 млрд рублей. На рынке существовали прогнозы по росту прибыли чуть не на 140%. Да и сам банк рассчитывал в начале года подобраться к прибыли в 200 млрд к концу года. Тем не менее динамика прироста остаётся вполне солидной, а текущие котировки акций банка в большей степени отражают опасения по поводу американских ограничений, но никак не перспективы роста прибыли и дивидендных выплат. Сбербанк (+0,05%) увеличил прибыль по РСБУ в январе-октябре на 22,4% до 685,558 млрд рублей. Прирост прибыли в январе-сентябре составлял 23,6%. Соответственно. В первом полугодии прирост был ещё выше – на уровне 25,5%. Иными словами, мы наблюдаем замедление темпов роста, хотя они всё ещё остаются весьма высокими. В любом случае, при столь существенном увеличении прибыли инвесторы могут рассчитывать на повышение дивидендных выплат до 14-15 рублей по итогам 2018 года. Бумаги «Аэрофлота» (-1,99%) продолжают отыгрывать риски второго пакета американских ограничений. Напомним, что запреты на полёты в США упоминались при его прошлом представлении. «АЛРОСА» (+0,7%) сообщила о росте чистой прибыли по МСФО на 33% за период с января до сентября. Результаты в III квартале оказались ещё более внушительными, поскольку увеличение прибыли составило 87% до 24,2 млрд рублей. Более того, рост свободного денежного потока в январе-сентябре оказался на уровне 38%, а в III квартале составил 13%, или 23,6 млрд рублей. В I полугодии компания заплатила дивиденды в размере 5,93 рублей на акцию. Соответственно, можно надеяться на рост выплат акционерам. В лидерах роста и падения также отметились привилегированные акции «Татнефти» (+1,88%), «Газпром нефть» (+1,42%), «Распадская» (+1,19%), а также «Роснефть» (-1,77%), «М.Видео» (-1,67%), «Россети» (-1,3%). Из позитива можно лишь отметить подтверждение прогноза Еврокомиссии по поводу роста российской экономики в текущем году на 1,7%.

Рубль уже начал сдавать свои позиции накануне вечером. В дневные часы четверга давление на отечественную валюту лишь усилилось. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4790 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,63%, недельная до 7,70%, а месячная осталась на уровне 7,93%. Накануне Минфин провёл весьма неудачные размещения как среднесрочных ОФЗ, так и долгосрочных, что в полной мере отразило текущие риски для российского долга при принятии второго пакета американских ограничений по делу Скрипалей. Впрочем, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находится выше 3,22%, что также снижает мотивацию к риску. В ближайшие дни рубль может продолжить слабеть, хотя фундаментальных причин и поводов для этого нет. С другой стороны, прогнозы по нефти существенно ухудшились и вероятность падения в «медвежий» рынок усилилась.

В Агентстве Moody’s полагают, что глобальный рост в 2019-2020 гг. упадёт ниже 3,0% по сравнению с 3,3% в 2017-2018 годах. Эксперты агентства прогнозируют дальнейшую эскалацию торговой войны между Китаем и США, а также рост заградительных пошлин уже в январе. Большого урона для этих экономик не будут, но замедление роста состоится. Бурный рост на европейских биржах остановился и местные инвесторы начали процесс осмысления текущей ситуации. Отчёты банков смогли подпитать оптимизм в начале дня, но затем пришло понимание, что американские выборы ничего не меняют. Как известно, от Италии потребовали внести изменения в бюджет будущего года, поскольку в еврокомиссии опасаются, что попытки расширить дефицит бюджета приведут к ещё большему разрыву доходов и расходов. Стоит также обратить внимание на весьма необычную статистику. Экспорт Германии упал за сентябрь на 0,8% при ожиданиях роста на 0,3%. Впрочем, импорт сократился на 0,4% при ожиданиях роста на 0,8%.

Нефть продолжает нервно реагировать на новости. Произошло столкновение нефтяного танкера и судна ВМС Норвегии возле терминала Sture, который временно приостановил отгрузку. Особых последствий столкновения не было, но нефть марки Brent успела взлететь до $73 за баррель. Импорт нефти Китая достиг рекордных 9,61 млн бар. в сутки, но для рынка это стало слабым утешением. Запасы в США растут уже семь недель подряд, а добыча достигла 11,6 млн бар. благодаря новому нефтепроводу в Техасе. Соответственно, с начала года прирост производства в США составляет уже более 1,8 млн бар., а общий прирост добычи в США, Саудовской Аравии и РФ подобрался к 3 млн бар. в сутки. Поэтому риски дальнейшего провала котировок нефти остаются крайне высокими, что будет провоцировать производителей к очередным переговорам по восстановлению соглашения, ограничивающего добычу. Впрочем, история показывает, что подобные инициативы реализуются не сразу.

Индекс доллара подрастал на 0,14% до 96,058 п. Сырьевые валюты преимущественно торговались в сильнее доллара, хотя лишь AUD демонстрировал существенное укрепление на 0,25%.

Американский рынок может взять паузу после трёх дней роста. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 торговались в минусе на 0,2% и 0,35% соответственно. Вечером инвесторы получат очередные новости из ФРС, которые прояснят ожидания на ближайшие месяцы по поводу повышения ставки. Кстати, нельзя исключать того, что представители регулятора выскажут определённые опасения по поводу влияния торговых споров и нового политического расклада на экономику США. Как минимум, показатели инфляции за сентябрь немного замедлились, а рост в III квартале уже не был столь сильным, как в предыдущие три месяца. Отечественный рынок продолжит взвешивать риски новых ограничений со стороны США, которые вновь приобрели актуальность. Давление на индексы и рубль сохранится.