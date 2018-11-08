Богатая на важные события неделя в среду порадовала хорошими темпами роста основных индексов: по 2,12% прибавили Dow Jones и S&P 500, а Nasdaq подскочил на 2,64%. В лидерах роста среди компонентов S&P 500 – здравоохранение и информационные технологии. Ни один сектор «в целом» не показал отрицательную динамику.

Вполне ожидаемый исход промежуточных выборов, в которых демократы берут под контроль нижнюю палату парламента, – благоприятный сценарий для компаний, занимающихся фармацевтикой и здравоохранением. На этом фоне UnitedHealth Group прибавила 4,21%, Pfizer – 3,23%, Merck – 2,41%, BMY – 3,19%.

Сектор IT традиционно растёт опережающими темпами в моменты оптимизма на рынке. Крупные технологические компании, некоторое время назад бывшие под ударом коррекции на рынке, не остались в стороне: Amazon продолжает активное восстановление, подскочив на 6,86%, Netflix – на 5,36%. Платёжные системы Visa, MasterCard и PayPal также были существенно выше рынка.

В четверг взгляды инвесторов обращены на результаты заседания ФРС и их решения по процентной ставке (22:00 МСК). Федеральный комитет по открытым рынкам традиционно не делает секрета из готовящегося решения: подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что ключевая ставка останется без изменений. Кроме того, после такой ощутимой коррекции на рынках поднятие ставки было бы как ведро снега после холодного душа. Ни ситуация на рынках, ни недовольство Дональда Трампа, критикующего центральный банк за слишком агрессивную, по его мнению, политику, не располагают к поднятию ставки 8 ноября.

Волатильности на американских рынках последнее время хватает сполна. Победившие в нижней палате демократы могут вновь поднять излюбленную тему импичмента Трампа, что явно не отразится на рынках позитивным образом, ведь действующий президент прочно закрепляет за собой имидж «лучшего друга» американского бизнеса и фондовых индексов. Индекс волатильности VIX начинает постепенно опускаться (16,36 по итогам вчерашнего дня), хотя всё ещё далёк от привычных «спокойных» значений в районе 12-13 пунктов.

Доллар не удержал рубеж в 96,3 по индексу DXY, составляемому из взвешенного курса американской валюты к евро, фунту, иене, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне. Не помогли доллару США и данные по деловой активности в секторе услуг, превзошедшие ожидания рынка.

Акции топ-30 компаний США, в том числе JPMorgan, McDonald’s, Nike и Apple, снижаются на предварительных торгах. Отрицательная динамика фьючерсов также говорит о том, что инвесторы не до конца поверили в то, что хороший рост по итогам среды станет устойчивым.