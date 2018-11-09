В четверг понижательное давление на цены ОФЗ усилилось, и в течение всего дня доходности суверенных бумаг росли. По итогам торгов дальний отрезок кривой сместился вверх на 10–13 бп, средний – на 9–14 бп, ближний – на 8 бп в среднем. В итоге доходности ОФЗ-26207 и ОФЗ-26212 достигли 8,83% и 8,81% соответственно, что является самым высоким уровнем за период с середины октября. Оборот торгов на МосБирже повысился, составив 26 млрд руб. против 19 млрд руб. в среду. Такая динамика на рынке ОФЗ была обусловлена несколькими факторами: слабые результаты проведенного в среду аукциона, опасения по поводу потенциального увеличения первичного предложения (на фоне комментариев, что Минфин рассчитывает в ближайшее время вернуться к недельному размещению в 20–30 млрд руб.), и, наконец, рост доходностей облигаций развивающихся стран (доходности 10-летних бумаг ЮАР, Бразилии и Мексики выросли на 8–22 бп).

Хотя мы полагаем, что такой рост доходностей длинных бумаг за последние две сессии (+20 бп) отчасти был следствием чрезмерной реакции инвесторов на несколько негативных событий, мы по-прежнему отмечаем некоторый потенциал дальнейшего увеличения наклона кривой в ближайшие месяцы. Как мы писали ранее, в первую очередь это может быть обусловлено сохраняющейся тенденцией к увеличению доли локальных инвесторов на рынке.