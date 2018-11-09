Продажи в сегменте ОФЗ продолжились в четверг с удвоенной силой. Рост доходностей во вторичном сегменте ОФЗ достигал 20бп на пике коррекции, но к закрытию торгов покупатели сократили разрыв до 12-16бп. В частности, аукционные бумаги ОФЗ 26223 и ОФЗ 26224 отступили до 8.72% и 8.87%, соответственно.

На этот раз санкционная риторика отошла на второй план, уступив место комментариям представителей финансово-экономических властей. При этом, контекст заявлений и последующие комментарии не носили выраженного «ястребиного» характера. Напротив, сложившаяся неопределенность на политическом фронте дала повод для конструктивного диалога относительно валютной и процентной политики регулятора.

В центре внимания был тезис главы ЦБ Э.Набиуллиной относительно недавнего повышения ключевой ставки: «не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки». Отметим, что мы считаем тезис адресованным именно сентябрьскому решению регулятора, и это впоследствии подтвердил глава аналитического департамента ЦБ А.Морозов. Иными словами, не стоит считать вчерашний комментарий сигналом на перспективу – в моменте нет предпосылок для формирования цикла повышения ключевой ставки.

Параллельно с обсуждением процентной политики мы увидели дискуссию о валютных интервенциях регулятора. Критика плановых покупок ЦБ с начала 2019 года была видна со стороны А.Кудрина – он в очередной раз предложил смягчить бюджетное правило и правило покупки валюты. Чиновники ЦБ не изменили планов по возвращению на рынок с января следующего года, но подали сигналы о готовности придерживаться адаптивной стратегии, исходя из ситуации на валютном рынке и сопутствующих инфляционных рисках.

Помимо российских облигаций, резко отреагировали ставки денежного рынка, и здесь ключевую роль могли сыграть не столько опасения дальнейшего повышения ключевой ставки, сколько рост вероятности отложенного (замедленного) возвращения ЦБ на валютный рынок. Такое положение дел будет соответствовать дальнейшему абсорбированию рублевой ликвидности бюджетом и поддержанию притока валютной ликвидности. На этом фоне кросс-валютные свопы подорожали на 20-25бп (1 год 7.64%, +21бп), а базис USD/RUB на горизонте 1 года сузился до —140б (-7бп).