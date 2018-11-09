VEON (ВВ+/Ва2/ВВ+) опубликовал результаты за 3 кв. 2018 г., которые совпали с ожиданиями рынка, но при этом повысил прогноз на 2018 г. по темпам роста выручки и EBITDA, а также подтвердил прогноз свободного денежного потока на уровне 1 млрд долл., что на фоне девальвации валют основных рынков присутствия выглядит достижимо при показателе в 804 млн долл. за 9М 2018 г.

В 3 кв. 2018 г. выручка снизилась на 6% г./г., а EBITDA – на 19% г./г. из-за девальвации валют развивающихся рынков; в стабильных валютах и без учета разовых факторов выручка выросла на 3% г./г., а EBITDA – на 5% г./г. Динамика на ключевом российском рынке несколько ухудшилась по сравнению с предыдущими кварталами: рост выручки от услуг мобильной связи замедлился до 0,6% г./г., что объясняется эффектом высокой базы, а EBITDA снизилась на 0,5% г./г. из-за дополнительных расходов на интеграцию салонов Евросети и увеличения платы за использование радиочастотного спектра. VEON ожидает, что в 4 кв. 2018 г. эти факторы продолжат оказывать давление на рентабельность, однако уже в 2019 г. этот эффект исчезнет.

Прогноз по росту выручки и EBITDA на 2018 г. был немного повышен – с диапазона 0-3% г./г. до 1-3% г./г. по выручке и 1-6% г./г. по EBITDA, соответственно Долговая нагрузка VEON значительно снизилась из-за продажи доли в итальянском Wind Tre за 2,45 млрд евро. VEON сообщил, что часть полученных средств была потрачена на снижение долга, и, по заявлениям менеджмента, дальнейшее сокращение долговой нагрузки является одной из приоритетных задач. Также руководство сообщило, что в настоящий момент компания испытывает затруднения с репатриацией денежного потока из Пакистана в связи с экономическими проблемами в стране, однако, на наш взгляд, достаточный запас наличности, существенно превышающий объем краткосрочных обязательств, снижает зависимость от регулярности получения денежных потоков от операционных компаний и позволяет пережить временные трудности без потерь на уровне холдинга.

Кроме того, несмотря на неудавшуюся оферту акционерам GTH, VEON продолжает рассматривать возможности упрощения организационной структуры.

Лучшей альтернативой крупнейшим российским экспортерам, чей бизнес напрямую уязвим к возможным санкциям, мы считаем VIP GTH 20 @ янв. 2020 г. c YTM 4,9% (по нашим оценкам, свободный денежный поток VEON падает до нуля лишь при девальвации рубля еще на 30%, при этом компания располагает достаточным запасом денежных средств для погашения долга в твердой валюте в 2019-2020 гг.).