В лидерах роста к середине дня пребывали акции НЛМК (+1,31%) и бумаги “Мегафона” (+0,77%). В лидерах падения были акции “Газпрома” (-3,39%) и котировки “Газпром нефти” (-3,31%).

Акции “Газпрома” показывают сильное снижение после неспособности преодолеть район 160 руб, у которого расположена в том числе средняя полоса Боллинджера дневного графика. Подобная динамика указывает на риски тестирования поддержки 151,50 руб и возвращения к 150 руб с опасностью пробития данного значения. Пока причин для покупок акций в краткосрочной перспективе нет. Отскока наверх стоит ожидать в случае существенного улучшения внешнего фона.



