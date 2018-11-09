Казалось бы, предстоящая неделя после богатой важными политическими и экономическими событиями текущей недели должна быть спокойной. Но это впечатление обманчиво, несмотря на то, что решений по процентным ставкам ни в развитых странах, ни в России на следующей неделе приниматься не будет.

Понедельник

В понедельник, 12 ноября, в мире на первый взгляд значимых новостей не ожидается. Но, как мы уже говорили, первое впечатление бывает обманчиво, и нужно смотреть в корень событий. Так, в понедельник трейдерам фьючерсного рынка следует уделить пристальное внимание динамике цены на нефть, прежде всего, на нефть сорта Brent. Ведь в выходные дни, 10-11 ноября, в Абу-Даби состоится встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+, а в понедельник итоги этой встречи скажутся на динамике цены нефти. Если участники соглашения примут значимые для нефтяного рынка решения, например, не увеличивать существенно добычу нефти или на основе ОПЕК+ сделать некий постоянно действующий «регулятор» нефтяного рынка, у нефти есть шанс выйти из падающего тренда. По оценкам Альпари, котировки нефти Brent на следующей неделе могут колебаться в диапазоне $71-73,5 за баррель.

А 11 ноября уже в Европе произойдет другое значимое событие. В Париже будет отмечаться памятная дата – 100 лет со дня окончания Первой мировой войны, и участниками этого события станут практически все сегодняшние мировые лидеры. В частности, на торжества приглашены президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Уже ясно, что по просьбе президента Франции полномасштабных переговоров между лидерами США и России не будет, чтобы не отвлекать внимание от исторического события. Однако сам факт двусторонней встречи и тем более разговора Владимира Путина и Дональда Трампа будет в фокусе мировых СМИ и может уже в понедельник повлиять на рубль. Мы прогнозируем динамику пары USD/RUB на уровне 66-67 руб. за доллар США, а пары EUR/RUB — в рамках 75,5-76,3 руб. за единицу европейской валюты.

Вторник

Во вторник, 13 ноября, самым главным событием дня станет массивный блок статистики по рынку труда в Великобритании. Выйдут данные по уровню безработицы за сентябрь и росту средней квартальной ставки заработной платы за сентябрь, а также индикаторы уровня безработицы за октябрь. Напомним, что в августе безработица в Великобритании находилась на уровне в 4% трудоспособного населения, а рост средней ставки зарплаты составил 2,7% (с премиями) и 3,1% (без премий). Актуальный торговый коридор для пары GBP/USD мы видим на уровнях $1,305-$1,320 за фунт стерлингов.

Среда

А вот среда, 14 ноября, окажется самым информационно насыщенным днем недели. С утра в Японии выйдут данные по динамике ВВП за третий квартал 2018 года. Употреблять термин «динамика роста ВВП» в применении к Японии сегодня просто некорректно, так как консенсус аналитиков единодушно ожидает спада японского ВВП за третий квартал на 1% в годовом исчислении. В квартальном исчислении динамика ВВП будет тоже не блестящей: аналитики ожидают спада на 0,1% по сравнению со вторым кварталом. Если в Японии дела с экономическим ростом дальше будут идти так же плохо, то в России появится новое ругательство – «японский ВВП». Но стоит надеяться, что это временный спад, и страна восходящего солнца нас еще обрадует позитивными данными о росте. Наш прогноз по диапазону пары USD/JPY составляет 113-114 иен за доллар.

Далее в первой половине дня выйдут данные по инфляции потребительских цен в Великобритании за октябрь. Напомним, что в сентябре инфляция в годовом исчислении выросла на 2,4%. Чем выше инфляция, тем больше шансов на повышение процентной ставки Банком Англии.

Немного позже выйдут данные по динамике роста ВВП еврозоны в третьем квартале 2018 года (первая оценка). Напомним, что за второй квартал ВВП стран еврозоны вырос на 1,7% в годовом исчислении, а в квартальном – на 0,2% к первому кварталу. Данные будут иметь значение для курса евро. Прогнозируем, что торговый диапазон по паре EUR/USD составит $1,135-$1,150 за евро.

Ближе к вечеру среды, в 16:30 (мск), будут снова обнародованы важные данные по индексу потребительских цен за октябрь, но уже в США. Рынок ожидает, что инфляция в октябре выросла на 2,4% в годовом исчислении. Высокие темпы инфляции способны укрепить доллар к мировым валютам.

И в конце рабочего дня в США будут опубликованы данные Минэнерго по товарным запасам нефти и нефтепродуктов за неделю, что опять заставит нас обратить внимание на нефтяной рынок. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 5,85 млн баррелей, что привело к падению цены на нефть Brent ниже $72 за баррель. Продолжение роста коммерческих запасов будет оказывать давление на нефтяной рынок.

Четверг

В четверг, 15 ноября, наиболее важным событием станет публикация данных по розничным продажам в США за октябрь во второй половине дня. Рынок ожидает, что за месяц совокупные розничные продажи в США выросли на о,4%, а розничные продажи без учета продаж автомобилей – на 0,5%. Эти данные, если совпадут с прогнозом или превысят его, могут способствовать росту курса доллара к мировым валютам.

Пятница

Ну а в пятницу, 16 ноября, событий планируется хоть и немного, но они будут очень важны для рынка, а одно из них имеет большое значение для России. Но все по порядку. Сначала в 13:00 (мск) мы опять познакомимся с данными по индексу потребительских цен за октябрь, и на этот раз в еврозоне. Напомним, что в сентябре темпы инфляции в еврозоне были невысоки: она выросла в годовом исчислении только на 1,1%. Если окажется, что в октябре темпы инфляции в еврозоне ускорились, это может положительно повлиять на многострадальный курс евро по отношению к доллару.

И во второй половине дня ожидается важное событие для России, которое, как мы надеемся, станет мощным аккордом к завершению рабочей недели. Вот только мажорным или минорным аккордом – пока неясно, а может быть получится сумбур вместо музыки. Это статистика Росстата по промышленному производству за октябрь. Рынок уже ждет, что в октябре промышленное производство за месяц выросло всего на 0,2% по сравнению с ростом на 0,3% за сентябрь. Так что аккорд обещает быть не очень радостным, но Росстат умеет преподносить неожиданные сюрпризы. Не исключен приятный сюрприз и на этот раз: ведь добыча нефти в октябре прилично выросла. Если это действительно произойдет, то у рубля есть шанс немного укрепиться к доллару и евро.