Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным разрывом вверх порядка 0.5-0.8%, вблизи отметки 2420 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2400, 2390 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2440, 2450 п.

После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2430 п. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Таким образом, индекс МосБиржи сегодня имеет неплохие шансы на то, чтобы отыграть свои пятничные потери.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, в США будет отмечаться день ветеранов, что подразумевает сокращение торговой активности нерезидентов. Поэтому во второй половине дня привычным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.44%) и РТС (-2.93%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов оказались не в силах игнорировать существенное ухудшение состояния внешнего фона. Наиболее тревожным сигналом выступила просадка фьючерсов на нефть сорта Brent ниже важного психологического и технического уровня $70 за баррель. Таким образом, указанные контракты обновили свой полугодовой минимум. В ближайшие дни они рискуют закрепиться в более низком ценовом диапазоне $65-$70.

В результате существенного пятничного спада среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС несколько ухудшилась. Она вновь выглядит нейтральной. Это вполне закономерно, поскольку недавнее недельное повышение локального рынка акций выглядело нелогичным и необоснованным с учетом имевшихся рисков. Теперь же «все встало на свои места». Ближайшей точкой притяжения для рублевого индекса МосБиржи выступил «круглый» уровень 2400 п.

Среди значимых внешнеполитических новостей стоит отметить очередной шпионский скандал, имеющий отношение к России. В пятницу стало известно, что отставной австрийский офицер обвиняется в многолетнем шпионаже в пользу РФ. Расследование еще не закончено. Тем не менее, указанное событие уже осложнило двусторонние отношения. В целом же складывающийся медийный фон выглядит как информационная подготовка к дальнейшему ужесточению внешних санкций против РФ со стороны «коллективного запада».

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние бэквордации величиной в 10 п., или около 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером однодневного падения среди голубых фишек выступили обыкновенные акции «Сбербанка» (SBER RM, —3.52%). Как это нередко случается, они оказались под усиленным давлением в связи с довольно резким ослаблением обменного курса рубля и на фоне обострения санкционных рисков. Между тем, недавняя публикация финансовой отчетности эмитента за 10 месяцев 2018 года по РПБУ указала на сокращение темпов прироста чистой прибыли. С начала текущего года она возросла на 22.4%. Годом ранее указанный показатель увеличился на 30.3%. Под закрытие недельных торгов бумаги Сбербанк-ао вновь сползли ниже важного ценового уровня 200 руб. Скорее всего, в ближайшие торговые дни мы еще увидим оживленную борьбу биржевых «быков» и «медведей» за указанную отметку.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, —2.74%), Новатэк (NVTK RM, —2.29%), МосБиржа (MOEX RM, —3.21%), Yandex clA (YNDX RM, —3.05%), Аэрофлот (AFLT RM, —3.41%), Газпром нефть (SIBN RM, —3.21%), Лента др (LNTA RM, —3.06%). Как мы видим, помимо акций нефтяных компаний, выборочным распродажам подверглись и представители других секторов рынка.

Среди восьми отраслевых индексов Московской Биржи в минувшую пятницу повысился лишь индекс Металлов и добычи MICEXM&M (+1.03%). Локальные инвесторы и спекулянты активно «перекладывались» в акции экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору. Вполне логичным стимулом для подобной торговой стратегии послужило существенное ослабление рубля, состоявшееся одновременно с падением нефтяных котировок. Поэтому мы наблюдали покупки в бумагах Алроса (ALRS RM, +0.73%), НЛМК (NLMK RM, +3.15%), Северсталь (CHMF RM, +1.34%), ММК (MAGN RM, +1.83%), Полюс (PLZL RM, +2.25%), Распадская (RASP RM, +0.24%).

Отметим также позитивную динамику бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.51%) и Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.67%). Они закономерно торговались сильнее рынка и своего сектора на фоне весомого укрепления курса основных иностранных валют по отношению к рублю. Указанный фактор позволяет надеяться на щедрые годовые дивиденды со стороны компании «Сургутнефтегаз» благодаря имеющимся у нее крупным финансовым накоплениям, номинированным в иностранной валюте. Особенно это относится к ее привилегированным акциям. Для них среднесрочной технической целью и сопротивлением по-прежнему выступает ценовой уровень 40 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.8%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного пятничного спада подорожали на 1.7%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 демонстрирует незначительное понижение. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.2%.

С учетом явного утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным разрывом вверх.