В начале новой недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. На выходных состоялось заседание мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+. Участники встречи не приняли решение о сокращении добычи на 2019 год. Выполнение текущего плана приблизилось к 100%, как и было запланировано летом, когда было зафиксировано перевыполнение на 45%. Один из основных тезисов заседания – нужны новые меры для балансировки рынка энергоносителей, прежний план по сокращению добычи себя исчерпал — какими будут дальнейшие действия пока не известно. Несколько стран, которые были освобождены от сокращения производства ранее, по итогам встречи должны будут также установить планку добычи.

Глава Минэнерго СА также отметил чрезмерную реакцию трейдеров на политический фон. Если изначально рынок преувеличивал дефицит нефти, то теперь также переоценивает излишек запасов. Участникам заседания удалось повлиять на котировки сырья. Нефть марки Brent прибавляет почти 2.5% в ходе азиатской сессии. Ранее мы отмечали, что коррекция назревает. Возвращение котировок выше 70 будет провоцировать закрытие спекулятивных позиций и может обеспечить рост к 73-74 за баррель до конца недели. Это не окажет значительную поддержку российским активам. Анонсированная нами цель 68 по USDRUB была достигнута в пятницу.

Судя по динамике российского рынка, происходит третья за год волна снижения. Введенные санкции по Крыму были незначительными, но являются первым тревожным сигналом. Демократ Менендес – один из сторонников жестких антироссийских санкций, призвал Трампа быстрее ввести ограничения по «делу Скрипалей». То есть вряд ли можно рассчитывать на снижение градуса напряженности.

Макроэкономические показатели РФ могли добавить позитива, если бы не внешний фон. Уровень безработицы исторически низок – 4.7%. Чистый приток в фонды, ориентированные на РФ, за неделю по 7 ноября составил $61.5 млн., но, видимо, существенно сократился в конце недели.

Лучше рынка сегодня будут Rusal и EN+, так как Минфин США в очередной раз продлил сроки для завершения операций с компаниями – до 7 января 2019. Также были отмечены серьезные изменения в структуре управления, что оставляет вероятность отмены санкций.

Неделя для российского рынка будет непростой, поэтому уход от валютного риска с помощью деривативов остается актуальным. Сегодня ожидаем «День инвестора» Polymetal, а также отчет за 3 кв. 2018 «Мосэнерго».