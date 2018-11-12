Наш прогноз по нефти составляет 74 долл. за бар в 2018. До конца года мы ждем нейтральную динамику цен. Из позитивных для нефти факторов выделим уход с рынка большой части иранского экспорта и снижение производства в Венесуэле, а из негативных — рост добычи сланцевых компаний США и возможное смягчение сделки ОПЕК+. Однако последние факторы, вероятно, реализуются в полной мере лишь в 2019 году.

Мы сохраняем умеренно-негативный взгляд на золото до конца года и предполагаем, что цена на металл в среднем составит 1250 долл. за унцию в 2018. Из негативных факторов отметим дальнейший рост реальных ставок в США, укрепление доллара и снижающуюся неопределённость вокруг политики Трампа. Риски, связанные с жестким Brexit, целостностью ЕС и денуклеаризацией Северной Кореи постепенно сходят на нет, что негативно сказывается на котировках металла. Из поддерживающих факторов выделим сохраняющуюся геополитическая напряженность в мире, угрозу торговых войн и риски замедления экономического роста в Китае.



