Впрочем, активность в США будет сдерживаться закрытым рынком облигаций в связи с Днём ветеранов. В центре внимания могут вновь оказаться акции General Electric, которые не оставляют банки своими негативными рекомендациями, хотя компания торгуется почти на 60% дешевле пикового значения в течение последнего года. Поскольку нефть пытается вернуться к росту, то спросом могут пользоваться акции нефтяников. На российском рынке пока спокойная ситуация, но европейские проблемы касаются и отечественных активов. Рост рисков банковского кризиса в Италии непосредственно затрагивает одного из важных торговых партнёров РФ.