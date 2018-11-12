Индекс доллара DXY обновил почти полуторагодовой максимум к корзине шести ведущих валют мира и коснулся отметки 97,38. В числе наиболее «пострадавших» – евро, уверенно провалившийся ниже уровня поддержки в 1,13 и сформировавший на недельном графике фигуру «голова-плечи», свидетельствующую о дальнейшем ослабевании европейской валюты. Британский фунт также теряет против доллара на фоне трудностей с выходом королевства из Европейского союза. И хотя к открытию американских бирж доллар немного сдал назад, ралли последних нескольких дней говорит о силе бычьего тренда.

На рынке акций США наступает черёд отчётностей ритейлеров: во вторник результаты третьего квартала опубликует сеть магазинов товаров для дома и стройматериалов Home Depot, в среду – Macy’s, специализирующаяся на одежде и аксессуарах, а в четверг – Walmart, крупнейшая в мире сеть гипермаркетов. Home Depot и Walmart входят в промышленный индекс Доу Джонс, то есть в тридцатку крупнейших компаний США. Инвесторы, желающие купить акции в ожидании хорошей отчётности, должны принять во внимание рекордные темпы роста зарплат в США, ведь именно расходы на оплату труда составляют весомую долю затрат ритейлеров, и это может негативно сказаться на финансовых показателях компаний.

Также на неделе будут выступать члены Федерального комитета по открытым рынкам с речью по итогам заседания ФРС, состоявшегося 7-8 ноября. Трейдерам стоит обратить внимание на решимость членов комитета продолжить политику повышения ставок в дальнейшем. Агрессивные заявления могут рассеять надежды инвесторов на скорое окончание коррекции на рынках.

Перед открытием рынков декабрьские фьючерсы по основным индексам снижаются. Компоненты индекса Доу Джонс не стали исключением: в минусе как защитные бумаги (McDonald’s, Merck), так и рисковые акции с высокой «бетой» (Boeing, Microsoft). Apple рухнул более чем на два процента. Сильнее всех негативу подвержен фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq: Google теряет полпроцента, Amazon и Netflix – свыше одного процента.