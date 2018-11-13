По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в "красной зоне", продолжив череду снижения, начатую на прошлой неделе.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,98%, закрывшись на отметке 2725,88 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,32%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,78%.

В аутсайдерах оказались акции Apple и Goldman Sachs, упавшие на 7,46% после сообщения Bloomberg о том, что власти Малайзии будут добиваться полного возврата комиссионных сборов по сделкам с облигациями своего Фонда национального благосостояния, которые они заплатили банку в разгар коррупционных расследований.

Единая европейская валюта после прошедшего заседание ФРС вновь испытывает на себе давление продавцов. В то время, как ЕЦБ еще не может четко определиться со сроками повышения процентной ставки, американский регулятор, судя по всему, не намерен сворачивать с пути ужесточения монетарной политики, и на данном этапе рынки ждут еще одного повышения ставки в декабре. Дополнительное негативное влияние на котировки евро оказывают сложные переговоры по Brexit и затянувшиеся споры по итальянскому бюджету, что в среднесрочной перспективе создает риски продолжения снижения пары евро/доллар в район 1,1110.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,75%, закрывшись на отметке $68,97. Поводом для негативной динамики цен "черного золота" послужили распродажи на заокеанских биржах и очередной твит Трампа, в котором американский президент выразил свое недовольство ценами на нефть и призвал ОПЕК не сокращать добычу углеводородов.

В настоящий момент ситуация для быков перестает быть томной и, если цена эталонного сорта Brent обоснуется под отметкой $69, то "медведи" достаточно быстро смогут продавить котировку к уровню $65.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,4%, закрывшись на отметке 2393,81 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2360 пунктов, сопротивления расположены на 2425 и 2450 пунктов.

На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 110100 и 108600 пунктов. Сопротивления расположены на 111300 и 112700 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,84, прибавив 0,24% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 68,20 и 68,50, основное сопротивление расположено на уровне 69. Поддержки находятся на 67,55 и 67,25.