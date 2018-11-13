Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2385-2400 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380, 2370 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2410, 2420 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.40%) и РТС (-0.59%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они закрылись «в минусе», несмотря на позитивное открытие с разрывом вверх и на существенный внутридневной прирост. Всему виной стало сильное ухудшение состояния внешнего фона, которое случилось во второй половине дня. Наиболее же тревожным внешним сигналом выступил резкий внутридневной разворот вниз во фьючерсах на нефть сорта Brent. Краткосрочный перепад стоимости в них составил около $3 за баррель, или порядка 4%. Вчера вечером указанные контракты вновь обновили свой семимесячный минимум и закрылись ниже важного психологического и технического уровня $70 за баррель.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС существенно не изменилась. Она продолжает оставаться нейтральной. Наиболее значимым фактором риска для локального рынка акций по-прежнему остается угроза введения нового пакета жестких санкций против РФ со стороны США.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние бэквордации величиной в 11 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились акции Газпром (GAZP RM, —1.50%). Явным негативом для них выступило известие о том, что швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты в пользу «Газпрома». Указанное решение представляет собой обеспечительную меру, связанную с иском компании «Нафтогаз». Между тем, судебный процесс между указанными компаниями набирает обороты в стокгольмском арбитраже. В связи с этим председатель совета директоров газовой монополии Виктор Зубков заявил, что она намерена завершить строительство газопровода «Северный поток-2» «несмотря ни на что». Таким образом, «Газпром» продолжает оставаться заложником международной политики.

С другой стороны, вчера вышла новость о том, что правительство РФ планирует продлить срок действия повышенной ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» до конца 2021 года. Это будет означать для газодобывающей компании увеличение годовых выплат в бюджет на 110-120 млрд руб. Таким образом, государство планирует извлечь из «Газпрома» дополнительную прибыль в ущерб интересам миноритарных акционеров. На фоне столь неблагоприятных корпоративных известий акции «Газпрома» вновь приблизились к ближайшему значимому уровню 150 руб., который поочередно играет для них роль поддержки и сопротивления. Пока что среднесрочная техническая картина в указанных бумагах выглядит нейтральной.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, —1.09%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.55%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.36%), Магнит (MGNТ RM, —1.19%), Yandex clA (YNDX RM, —1.85%), ИнтерРао (IRAO RM, —1.97%).

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +1.85%) в очередной раз резко сменили направление своего краткосрочного движения. Некоторым позитивом для них послужило улучшение рекомендации с «продавать» до «держать» со стороны одного из крупнейших американских инвестиционных банков. Кроме того, свежая отраслевая статистика указала на увеличение перевозок отечественными авиакомпаниями по итогам октября 2018 года. Добавим, что продолжившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке позволяет надеяться на некоторое смягчение такого негативного отраслевого фактора, как высокие цены на авиационное топливо. Однако не стоит забывать, что влияние всех указанных позитивных моментов может быть в одночасье перечеркнуто возможным введением адресных санкций против «Аэрофлота» со стороны США.

Достаточно интересным событием на рынке стало известие об очередной отсрочке даты введения ряда адресных ограничительных мер со стороны США против компаний Олега Дерипаски. Теперь они перенесены на 7 января 2019 года. Подобная ситуация повторяется уже в пятый раз. Поэтому мы уже не увидели масштабного движения в бумагах RUSAL plc (RUAL RM, —0.62%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +0.98%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение стоимости в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.1%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.