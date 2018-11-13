Реакция Банка России на всплеск волатильности, произошедший на российском валютном рынке в августе–сентябре этого года, позволит понять в каком соотношении в списке приоритетов регулятора находятся принцип плавности денежно-кредитной политики и приверженность бюджетному правилу. Принятое на сентябрьском заседании Совета директоров ЦБ решение повысить ключевую ставку (на 25 бп, до 7,5%) и продлить мораторий на покупку валюты до конца 2018 г. показало, что текущий подход Банка России носит даже более тактический характер, чем мы были склонны думать до сих пор, но при этом он одновременно и в большей степени основан на прогнозе.

На наш взгляд, из этого можно сделать три важных вывода.

• Ориентированность регулятора на прогноз в принятии решений ведет к укорачиванию циклов денежно-кредитной политики (теоретически – вплоть до их полного исчезновения).

• С точки зрения прогнозирования денежно-кредитной политики оценка центробанком чувствительности инфляции к решениям по ключевой ставке имеет большее практическое значение, нежели оценка долгосрочной равновесной ставки.

• Продление моратория на покупку валюты может указывать на вероятность того, что подход ЦБ к реализации бюджетного правила в 2019 г. станет более прагматичным.

Главная интрига декабрьского заседания – стратегия возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила. Учитывая тактику, избранную регулятором в сентябре, мы полагаем, что объявление решения по данному вопросу будет отложено до декабрьского заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. На первый взгляд, это представляется наиболее логичным шагом, однако на самом деле совмещение решения по ставке и объявления планов относительно возобновления операций на валютном рынке увеличивает «концентрацию неопределенности» – в силу взаимосвязанности этих решений.

Мы полагаем, что Банк России возобновит покупку валюты в январе 2019 г.; при этом покупки, отложенные в 2018 г., будут растянуты во времени на два года или более.

Мы видим два возможных варианта.

• Одномоментный перезапуск. ЦБ сразу возобновляет покупку валюты в объемах, предписываемых бюджетным правилом, параллельно осуществляя покупки, отложенные в этом году.

• Постепенное возобновление. В январе ЦБ возобновляет покупку как «текущих», так и «отложенных» объемов в урезанном виде (скажем, 50% от предписываемых бюджетным правилом объемов) и одновременно объявляет график перехода к 100%-му исполнению правила (например, ко 2п19).

На наш взгляд, учитывая опыт августа (когда покупки валюты то прекращались, то начинались вновь), второй вариант вполне возможен, хотя и менее вероятен.



