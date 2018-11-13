На рубеже недели признаки дефицита рублевой ликвидности в совокупности с обострением пессимизма в локальных активах и на валютном рынке продолжили довлеть над ставками денежного рынка. Вчера 1-летняя ставка кросс-валютного свопа вплотную приблизилась к отметке 8.0% (7.96%), а 1-летний базис достиг значения —124 бп.

Глядя на краткосрочные индикаторы ликвидности от ЦБ (остатки на корсчетах 2.5 трлн руб., депозиты 1.7 трлн руб.), мы не видим признаков устойчивых проблем с фондированием. Разве что, сохраняется конкуренция в борьбе за корпоративные остатки на горизонте «переходного периода». При этом в последние дни индикативные ставки депозитных аукционов казначейства города Москвы на сроки 95-120 дней продолжили снижение и опустились до 8.20-8.30%.

Все вместе указывает на умеренно слабое влияние опасений стресса ликвидности на кросс-валютное фондирование и смежные инструменты. Однако, на первое место вполне могли выйти опасения распродаж на локальных рынках – сегмент ОФЗ и рубль не могут найти поддержку на текущих уровнях, а невнятная динамика сырьевых площадок продолжает ослаблять аппетиты к риску. В довершение, окончание года ассоциировано с комплексом политических проблем – торговая война между Китаем и США, санкционной риторикой в отношении России и неопределенностью в Европе – на фоне которых покупка валюты на споте или «выплата» кросс-валютных ставок выглядит весьма оправданным инструментом хеджирования.



