Мосэнерго фактически вступило на этап падения показателей прибыли, о чем свидетельствуют опубликованные результаты за 3к18 по МСФО и, в частности, чистый убыток по итогам периода. Поскольку прибыль Мосэнерго за период до 2021 г., по нашим расчетам, суммарно сократится на 71%, компания на время утратит инвестиционную привлекательность, тем более что коэффициент дивидендных выплат так и не вырос, оставшись на уровне 25%. При переносе первого года нашей модели на 2019 г. новая прогнозная цена на 12 месяцев получается равной 1,55 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 11%. Исходя их этого, мы понижаем рекомендацию по акциям Мосэнерго с Держать до Продавать.