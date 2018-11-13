До сих пор акциям российских нефтяных компаний удавалось почти не реагировать на снижение цен на нефть, которое на данный момент уже достигло 20% (Dated Brent). Однако, на наш взгляд, запас прочности уже исчерпан, и в случае дальнейшей коррекции нефтяных котировок они вряд ли смогут продолжать демонстрировать такую же устойчивость. Наша оценка на основе стоимости налоговых льгот не указывает на «недооцененность» ни нефтяной отрасли в целом, ни каких-либо отдельных ее представителей в частности. Корректировка наших стандартных моделей, построенных методом дисконтированных денежных потоков, с учетом текущей формы кривой фьючерсов на нефть привела к снижению прогнозных цен акций российских нефтяных компаний в диапазоне от 7% до 23%.

В результате мы понизили рекомендации по акциям Газпром нефти и Лукойла (с Покупать до Держать) и по обыкновенным акциям Татнефти (с Держать до Продавать).