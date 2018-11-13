На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы снижались в результате подтверждения курса жёсткой денежно-кредитной политики ФРС США. В ходе ноябрьского заседания регулятор оставил процентные ставки без изменений, отметив продолжение уверенного роста американского рынка труда и расходов домохозяйств, что, по мнению ФРС, удерживает экономику на правильном курсе.

Риски для экономического прогноза остаются сбалансированными, но инвестиции немного замедлились, что может в будущем тормозить темпы роста. Вероятность повышения процентной ставки в ходе декабрьского заседания оценивается рынком на уровне 80%. Вчера в ходе выступления президент ФРБ Сан-Франциско М. Дэли сообщила, что возможны еще 2-3 повышения ставки в обозримом будущем.

Рост доходностей по облигациям оказывает негативное влияние на товарные и фондовые рынки в совокупности с резким укреплением курса доллара США. На прошедшей неделе снижались запасы в ETF-фондах всех драгоценных металлов.

По отчёту CFTC в золоте, платине и палладии сохраняется перевес коротких спекулятивных позиций, в серебре сохраняется перевес длинных спекулятивных позиций. На прошедшей неделе наблюдался рост коротких позиций в золоте и серебре.

По данным GFMS, инвестиционный спрос на золото в октябре продемонстрировал хорошие темпы роста: обеспеченные золотом ETF-фонды показали прирост запасов на 1,8% к уровню сентября до 2345,6 т.

Наибольшее падение наблюдалось в азиатских ETF-фондах, сократившихся на 8,4%. Максимальный прирост показали запасы в европейских фондах, увеличившиеся на 1,7%. При этом запасы в крупнейшем ETF-фонде SPDR® Gold Shares выросли на 11,8 т (1,7%), запасы ETF-фонде iShares Gold Trust выросли на 5 т (2%).

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE на прошедшей неделе снижались, объёмы торгов остаются средними. Курс юаня к доллару США продолжал слабеть.

Спрос на золото в Китае оставался слабым из-за ослабления юаня, спрос на золото в Сингапуре на прошедшей неделе значительно вырос в связи с активными покупками дилеров в период свадебного сезона в Индии.

Премии на поставки золота в Китае на прошлой неделе подросли до $4/6 за унцию, премии на поставки золота в Гонконге не изменились, оставаясь на уровне $0,7/1,5 за унцию, в Сингапуре премии подросли до $0,6/0,9 за унцию. Золото в Токио торговалось в паритете с Лондоном.

Спрос на золото в Индии на прошедшей неделе подскочил, уменьшив дисконты на поставку золота до $3 за унцию, из-за празднования фестиваля Дивали. В ближайшие недели спрос останется высоким в связи с продолжающимся сезоном свадеб.

По статистическим данным, производство золота в ЮАР в сентябре 2018 г. упало на 19% в годовом выражении после падения на 16% в августе 2018 г. Производство платиноидов в ЮАР в сентябре 2018 г. выросло на 7,2% в годовом выражении после падения на 6,1% в августе 2018 г.

Цены на золото на прошедшей неделе снижались от уровня $1237 к уровню $1206, не сумев преодолеть сильный уровень сопротивления $1240-1245. Сегодня был преодолён вниз сильный уровень поддержки $1200, а рынок опустился к уровню $1199.

Цены на серебро на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота снизились от уровня $14,73 к уровню $13,98. Отношение золота к серебру составляет 85,82 пункта.

Отношение платины к серебру составляет 60,20 пункта.

Цены на платину в прошедший период в корреляции с рынком золота снизились от уровня $880 к уровню $846. Спред между золотом и платиной составлял $360/унция. Спред между платиной и палладием составлял $255/унция.

Цены на палладий на прошлой неделе восстанавливались до уровня $1120 под влиянием коррекции вверх на фондовом рынке США, после чего понизились к уровню $1085.

По данным автомобильной ассоциации Китая, продажи новых автомобилей в стране в октябре 2018 г. снизились на 11,7% в годовом выражении, что может оказать неблагоприятное влияние на потребление палладия.