«Черный» день на рынке черного золота накануне заставил котировки нефти Brent пробиться-таки через поддержку на отметке $65 и тестировать уровни ниже. Локальный минимум теперь установлен на отметке $64,61, сегодня утром баррель дрейфует немного выше, возле $65,22. Однако очевидно, что даже в условиях колоссальной перепроданности нефть все ещё имеет шансы на продолжение снижения.

Никакого острого негатива для сырья не появилось. Скорее всего, на фоне наступления доллара США сработал накопленный минорный эффект в виде частичного выпадения Ирана из цепочки мировых поставок нефти, роста добычи и в США, и в России, увеличении количества вышек в Штатах и т.д. Риторика Саудовской Аравии тут осталась как будто в тени внимания.

Помимо этого, инвесторы внимательно следят за прогнозами по спросу на черное золото в 2019 году, и пока эти ожидания не вдохновляют.

Технический график движения нефти вот чем примечателен. Накануне баррель провалился на нейтральном внешнем фоне, но с заметным ускорением, за день потеряв порядка 7% стоимости. Это может быть кульминацией среднесрочного нисходящего тренда с торможением продаж возле $64,50-65,00. Баррель отчаянно перепродан, и хотя о длинной позиции в таких условиях говорить не приходится, обязательно найдутся желающие откупить часть продаж на низких ценовых уровнях.

Сегодня баррель нефти марки Brent будет искать повод закрепиться в коридоре $64,60-65,75. Однако в случае возобновления давления нефть «улетит» к новой поддержке на отметке $64,05.