Рынок снизился по итогам торговой сессии. В целом наблюдалась разнонаправленная динамика. Лидерами роста стали акции Новатэка (+2,77%). Лидерами снижения стали бумаги Роснефти (-4,29%). Пара USD/RUB достигла отметки 68.

Россия увеличит добычу СПГ. МЭА прогнозирует трехкратный рост в Китае и Индии, всего в страны ЮВА будут потреблять свыше 1 трлн куб. м, включая СПГ. Новость стала спекулятивным драйвером для бумаг Новатэка. Коррекция в них заканчивается, возможно формирование восходящего тренда с прицелом в диапазон 1150-1200 руб. на горизонте 2 недель.

Цена на нефть пробила вниз психологическую отметку $70 за барр. Котировки Brent достигли минимума с апреля. Поводом послужил рост добычи ОПЕК и «ястребиное» заявление Трампа. От предыдущего максимума цены упали более чем на 20%. Продолжение коррекции в диапазон $60-65 уже не выглядит чем-то невозможным в краткосрочном периоде, но, вероятнее всего, в ближайшие дни стоит ожидать спекулятивного отскока выше $70. На мой взгляд, коррекция не нанесет сильного удара по рублю – цена в 4500 руб. за барр. более чем благоприятна для экспортеров, привыкших к роскоши за последние месяцы.

Также не ожидаю роста инфляционных ожиданий в ноябре, хотя первые признаки того, что это, все же, не за горами, уже есть – ЦБ отмечает рост спроса на валюту, а банки повышают ставки по вкладам. Пара USD/RUB вчера поднялась на максимум за 2 месяца, но это не сопровождалось ажиотажем. Полагаю, что психологическую отметку в 70 за доллар курс до конца месяца не перейдет, если не будет объявлено о жестких санкциях.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Поводом является внешний фон. На локальном и внешнем рынках мало заметных событий. Ориентируюсь на диапазон 2350-2380 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00.