Во вторник рынок акций оставался под давлением продаж. Недовольство президента США планами Саудовской Аравии по сокращению объемов добычи спровоцировало поток заявок на продажу по нефтяным фьючерсам, который только усилился с проходом психологически важной отметки $70 за баррель по ценам на Brent. Ситуацию усугубили сообщения в СМИ со ссылкой на британскую исследовательскую компанию Facts Global Energy (FGE) о возможности введения санкций США в отношении поставок нефти из РФ. В итоге нефтегазовый сектор выглядел слабее рынка: соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый Московской биржей, понизился на 1.4% против снижения на 0.8% по индексу МосБиржи. Акции Роснефти (ROSN) подешевели на 4.3%, Лукойла (LKOH) – на 3.3%, Татнефти (TATN) – на 2.4%.

Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения..

Пока на рынке энергоносителей сохраняется повышенная волатильность, восстановление спроса в российском секторе голубых фишек выглядит маловероятным. Впрочем, данные технического анализа не исключают возможности поддержки вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления выше уровня 68.0 по паре доллар-рубль – резкое снижение цен на нефть оказывает давление на курс рубля.