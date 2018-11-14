Росстат вчера опубликовал первую оценку ВВП за 3к’18. Рост составил лишь +1.3% г/г и одновременно слабее, чем темпы роста во 2к’18 (+1.9% г/г) и консенсус (+1.4% г/г, SG +1.4% г/г).

Деталей по поводу замедления экономики на данный момент нет, однако можно предположить совокупность предпосылок для замедления. Во-первых, это замедление промышленной активности в период проведения чемпионата мира по футболу и, во-вторых, резкое ухудшение делового оптимизма с начала августа на фоне обострения опасений санкций и коррекции курса рубля. Последнее обстоятельство может также негативно сказаться на динамике ВВП в 4к’18 и здесь мы видим риски дальнейшего замедления темпов роста экономики до 1.1% г/г.