Индексный провайдер MSCI представил результаты ноябрьской полугодовой ребалансировки индексов. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября. В отношении России два значимых изменения предполагают включение в расчетную базу индекса бумаг Polymetal и исключение из нее — бумаг РусГидро. Между тем вес России в индексе MSCI EM в результате ребалансировки практически не изменится и останется на проформа уровне 3,85%.

- Ожидается включение в индексы MSСI локальных акций Polymetal. Эти ценные бумаги должны быть включены в расчетную базу индексов MSCI Russia и MSCI EM. В нашем предыдущем обзоре мы анализировали возможные сценарии того, как индексный провайдер будет учитывать free float для этой компании. Теперь мы видим, что в MSCI принято решение применять самое низкое значение коэффициента free float — на уровне 0,40. Проформа вес локальных акций Polymetal в структуре MSCI Russia составит 0,90%, а это означает, что можно ожидать притока средств со стороны пассивных фондов на сумму не менее $30 млн. Такая сумма в 9,9 раза превышает средний дневной объем сделок с локальными акциями Polymetal за последние 30 торговых сессий и в 1,6 раза — совокупный средний дневной оборот, включая депозитарные расписки.

- Акции РусГидро будут исключены из расчетной базы MSCI. Сейчас их вес составляет около 0,47%. Исключение из индексов MSCI предполагает, что отток средств со стороны пассивных фондов составит не менее $16 млн — это в 2,8 раза превышает 30-дневный средний оборот с акциями РусГидро.

- Другие важные для России изменения: ритейлеры и ОГК-2. Магнит и X5 Retail Group перейдут из индекса крупной капитализации MSCI Russia Large-Cap в индекс средней капитализации MSCI Russia Mid-Cap, но так как оба эти индекса вместе образуют индекс MSCI Russia Standard, который и является эталонным для инвесторов, данная перемена, на наш взгляд, не будет иметь последствий для рынка. Кроме того, ОГК-2 будет удалена из индекса MSCI Russia Small-Cap, но мы считаем, что это практически никак не отразится на акциях компании. На момент пересмотра минимальный уровень капитализации составляет $3,0 млрд, что на 17% ниже, чем в мае, и соответствует нашим ожиданиям.

- Изменения в сегментах развивающихся и глобальных рынков: внимания заслуживают Китай и Турция. В целом в базу индекса MSCI EM были включены бумаги 25 эмитентов и 47 исключены из нее. Как и ожидалось, наибольшие совокупные изменения зафиксированы у китайских эмитентов: в результате добавления 12 бумаг и исключения 10 вес этой страны на основе проформа в индексе MSCI EM увеличился на 0,4 п. п. до 30,9%. В числе прочих значимых изменений на уровне отдельных стран отметим Турцию: 6 из 24 ее компаний будут исключены из индекса, и вес этой страны в базе расчета сократится с 0,7% дo 0,6%. Что касается прочих сегментов, в базу индекса развитых рынков MSCI World будут добавлены 23 бумаги и 19 будут исключены из нее, а в индексе MSCI FM — соответственно 6 и 6.

- Также стоит помнить о китайских акциях класса А. Итоги следующей квартальной ребалансировки, согласно текущим данным, должны быть объявлены 11 февраля, всего через четыре дня после истечения срока подачи комментариев по сентябрьскому предложению MSCI о потенциальном увеличении в базе расчета доли китайских акций класса А в 2019-2020 годах. Индексный провайдер предлагает повысить вес акций класса А, который, по нашим расчетам, может составить до 2,7% индекса MSCI EM. Индексный провайдер может предоставить консультации для инвесторов, желающих изучить этот вопрос или оставить свои комментарии, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



