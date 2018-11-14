Каждый день мы сталкиваемся с чем-то новеньким. И самое главное — это самое «новенькое» все время со знаком минус. При этом круг виновников «торжества» постоянно расширяется. Если в понедельник в падении индексов обвиняли исключительно Apple (AAPL, —1,00%), то для вчерашнего негатива нашлись уже другие виноватые. №1 в этом ряду, безусловно, ее величество Нефть. Вчерашнее 8-ми процентное падение котировок черного золота точно войдет в историю. 12 торговых сессий подряд в минус — такого еще не было никогда за всю более чем 30-летнюю историю контрактов на нефть марки WTI.

Несмотря на все, вроде бы, железные договоренности стран OPEC+ Россия по сокращению добычи нефти, эта самая добыча продолжает расти, и виноваты в этом все те же страны OPEC (прежде всего Саудовская Аравия), все та же Россия и плюс США, постоянно увеличивавшие добычу. Напомним, Россия в октябре месяце добыла рекордное за все времена количество нефти, перекрыв даже уровень добычи во времена СССР. Так что все договоренности оказались совершенно не железными — и никто с самого начала, по-видимому, и не собирался их придерживаться.

Но нефть была вчера не единственным виновником того, что достаточно позитивный настрой, наблюдавшийся в начале торгов, быстро скис и дальше все опять свалились в продажу. И можно только радоваться, что все еще закончилось так, как закончилось, то есть вблизи нулевых отметок. Ведь могло быть и хуже.

Так кого же еще винить во вчерашнем безобразии? Их двое — Boeing (BA, —2,11%) и Home Depot (HD, —0,24%). Однако, если взглянуть на итоги торгов по этим бумагам, то кажется, что ничего такого особенного не случилось. Но это не так. Хотя эти две истории абсолютно разные по сути, но их объединяет одно — обе они негативны. История с Boeing совершенно индивидуальна и касается исключительно самой компании Boeing. Связана она с оборудованием, установленным на самолеты новой и, главное, самой востребованной на мировом рынке серии Boeing-737 Max. Не будем вникать в технические детали, но только один факт — что из-за этого оборудования вполне возможно произошла недавняя катастрофа с индонезийским лайнером авиакомпании Lion Air, говорит о многом. Так что даже немного удивительно, что акции этого авиагиганта подешевели всего лишь на 2%. Могло ведь быть и хуже! Впрочем, еще не вечер и поскольку расследование еще идет, то акционерам Boeing надо быть начеку — в любой момент могут появиться очень неприятные для компании новости.

Что же касается Home Depot, то здесь во всем виновата квартальная отчетность, вышедшая еще до начала торгов. На первый взгляд она оказалась очень даже неплохой и, по крайней мере, по базовым показателям — прибыли на акцию и выручке — даже превзошла ожидания аналитиков. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось не так хорошо. Причем это «нехорошо» касалось уже даже не самой компании, а сектора ритейла в целом. Налицо замедление потребительского спроса, а для Америки это — будто ножом в сердце.

И если акции самой Home Depot еще удержались на нулевых отметках (хотя на премаркете они были в уверенном плюсе!), то вот акции одной из наиболее популярнейших в США сетей супермаркетов Macy’s (M, —3,40%), чья отчетность должна выйти сегодня, просто-таки рухнули, потеряв более 3% от своей капитализации.

Ожидания рынка 14 ноября





Вчерашний день, наверное, неприятно удивил очень многих. День, который обещал быть спокойным и относительно безоблачным, вдруг к своему концу превратился в грозовую тучу. Гроза, правда, не случилась, но и стороной она пока не прошла. И сегодня все стали этой грозы бояться.

Нефтяные котировки, будто бы неудовлетворенные вчерашним мощнейшим обвалом и сегодня продолжают сползать вниз. И пока никакого намека на отскок — неужели все так плохо?

Про обстановку на фондовых рынках и говорить не хочется. Азия все красная за исключением японцев и корейцев. Китайские индексы сегодня потеряли все, что приобрели вчера, и опять остро встал вопрос — будет ли Китай сваливаться в штопор или нет?

Про Европу и говорить нечего. К потрясениям на нефтяном рынке в Европе прибавляются еще и свои собственные проблемы. Про Италию с ее дефицитным бюджетом молчим — здесь уже все давно сказано, и новостей пока нет. Но к проблемной Италии присоединился еще и негатив из Германии, где налицо замедление темпов роста по итогам 3-го квартала. Как говорят специалисты, замедление темпов роста в Германии — явление временное. Но от этого в данный момент легче не становится. И поэтому вся Европа сегодня «цветет и пахнет» красным цветом, а падение индексов достигало по итогам первых часов торгов 1%.

Явно нервная обстановка царит в на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Они, конечно, пытаются противостоять негативу, но все равно, то и дело скатываются в минус, потом героически пытаются выбраться оттуда, но пока сил на это явно не хватает. Ситуацию может исправить квартальная отчетность Macy’s, которая выйдет еще до начала торгов. Но после вчерашней по факту совершенно неоднозначной отчетности Home Depot в это уже не сильно верится. Хотя надо признать, что прогноз по Macy’s все же весьма и весьма позитивный.

Кроме отчетности одного из ведущих американских ритейлеров, мы увидим также данные за октябрь по темпам роста потребительского спроса. Здесь прогноз также в принципе внушает некоторый оптимизм, но с учетом текущего настроения уже есть некоторые сомнения, что участники рынка слишком уж обрадуются даже позитивным показателям.

Ну и на закуску сегодня уже по окончании торгов выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Вот кто-кто, а он то уж точно может снизить градус тревоги среди инвесторов. Но весь вопрос — захочет ли он это делать? Идея «завалить» сейчас рынки и сбросить градус напряженности и перепроданности для того, чтобы выйти к следующему циклу выборов в 2020 году с более низких стартовых позиций, вполне реальна. И если это так, то «высадка пассажиров» уже не за горами. Поэтому наблюдаем и ждем-с… И если не уверены в своих силах — лучше не лезьте сейчас в рынок. Заметет и раздавит. И вы даже не заметите. И лучше готовьте кэш — скоро можно будет купить акции по более привлекательным ценам.