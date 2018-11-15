Российский рынок акций приостановил падение накануне, но эффект поддержки предоставили весьма иллюзорные драйверы. Отсутствие в моменте санкций не есть отмена санкций, это надо понимать хорошо. Тот факт, что американский Конгресс сейчас может не успеть с внедрением санкционных ужесточений в адрес России, не является позитивом, это просто пауза, и она рано или поздно закончится. Таким образом, к драйверу подобного рода стоит относиться с осторожностью.

Индекс МосБиржи остается к четвергу ниже 2400 пунктов, но выше промежуточной поддержки на отметке 2375 пунктов. Ее накануне тестировали неоднократно, после теста проявилась новая линия поддержки на уровне 2345 пунктов. К ней рынок будет скользить, если негатив все-таки перевесит.

Санкции санкциями, но пока нефть в миноре — и это подтверждается фундаментальными данными — отечественные бенчмарки не смогут развить полноценный отскок. Внутри индекса МосБиржи большой вес занимают компании нефтегазового сектора, и не стоит думать, что им неважна цена сырья. Есть основания полагать, что акции нефтяных компаний – «Татнефти», «Роснефти», «Лукойла» — не до конца отыграли предыдущий провал цен на черное золото. Это оставляет «медведям» вариант развить продажи.

Индекс МосБиржи начнет торги четверга около 2375 пунктов, на сегодня есть вариант снизиться в область 2360-2370 пунктов.