На вечерний отрезок торгов достаточно много событий. Это и статистика по розничным продажам в США, и выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла, а также выход двух ключевых показателей региональной экономической активности в США. Фьючерсы на Dow Jones и S&P подрастали на 0,4% перед началом торгов в США, а Фьючерс NASDAQ торговался в плюсе на 0,7%.

Среди активных бумаг могут быть Walmart, прибыль которого оказалась выше ожиданий, но выручка слабее прогнозов, а также 3M, которая планирует обратный выкуп акций в 2019 году в диапазоне от $2 до $4 млрд.

Бумаги J.P. Morgan могут пользоваться повышенным спросом на новостях об увеличении доли Berkshire Hathaway.

Российский рынок сохранит позитивную динамику до конца дня благодаря стабилизации нефти. Однако уже на вечерней сессии повысятся риски возобновления коррекции в нефти, если Минэнерго США сообщит о существенном росте запасов и об увеличении добычи.