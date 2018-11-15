Среда была достаточно мрачной в плане котировок на американской бирже: Доу Джонс просел на 0,81%, Nasdaq на 0,90%, а S&P потерял 0,76%. Фондовый рынок, как по учебнику, «дорисовывает» техническую фигуру, именуемую «перевёрнутая голова с плечами», – то, что считается сигналом к продолжению восходящего тренда. В рамках индекса широкого рынка незначительно вырос только сектор телекоммуникационных услуг, в том числе компонент индекса Доу Джонс Verizon.

Корпоративные новости не обрадовали инвесторов. Два гиганта – Apple и Goldman Sachs – тянут за собой каждый свою отрасль и все вместе топят рынок. Apple летит камнем на старых новостях о сокрытии информации по продажам устройств в штуках. За пять дней лидер технологического сектора рухнул на 11%, оставив отметку в $1 трлн капитализации сильно выше текущего уровня.

Инвестиционный банк Goldman Sachs, замешанный в исключительно малайзийских коррупционных схемах и получивший иск от правительства этой страны на возмещение $600 млн, спровоцировал распродажу акций всех крупных банков США. Goldman провалился на 12% за 4 дня, «прихватив» с собой JPMorgan (3,5% за тот же период) и Citi (снижение на 6%).

Коллективными «усилиями» банковского сектора и IT-компаний (каждая отрасль потеряла свыше 1%) волатильность вновь оказалась выше отметки 20,0. И хотя «индекс страха» весьма точно отображает то, что происходит с фондовыми рынками, всё гораздо лучше, чем кажется.

Очередной ситуативный провал на рынке сильно расходится с положением дел в реальном секторе экономики. Выступавший в среду вечером председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что состояние американской экономики его полностью удовлетворяет и располагает к дальнейшему поднятию ключевой ставки, а это сигнал вполне однозначный: в экономике всё хорошо. Вышедший в среду базовый индекс потребительских цен оправдал ожидания аналитиков: рост от октября к сентябрю составил 0,3%. А сегодняшние данные лишь дополнили позитивную картину: розничные продажи и производственная активность превзошли прогнозы инвесторов, а число первичных заявок на пособие по безработице оказалось на уровне ожиданий, отражая рекордно высокий уровень занятости.

На таких хороших новостях индекс доллара DXY вновь уверенно взял уровень 97,0 к корзине валют шести крупных экономик: ЕС, Япония, Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция. На валютном фронте, евро пытается вернуть утраченное после очередного витка противостояния вокруг чересчур «щедрого» итальянского бюджета. Британский фунт отыгрывает одну новость за другой: от возможности выхода из ЕС в течение дня (+0,97% в среду) до отставки министра по сделке брексит (-1,53% в четверг на момент написания статьи).

Перед открытием рынка США фьючерсы показывают смешанную динамику, а итоги вчерашнего дня перекрывают самые смелые надежды на исход торговой сессии в четверг. И тем не менее, общее настроение на Уолл-стрит говорит о том, что самая худшая часть коррекции уже позади.