Торговая динамика была разнонаправленной. 98% торговых оборотов было сосредоточено в топ-40 акций. Лидерами роста вновь и без новостей стали акции Распадской (+4,00%). Лидерами снижения стали бумаги Polymetal (-2,90%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 67.

Роснефть (-0,68%) приостановила продажи нефтепродуктов на бирже. По всей видимости, это вызвано тем, что активность на бирже создают спекулянты, действия которых и стали причиной роста цен на внутреннем рынке. Позиция Роснефти может создать кратковременный дефицит нефтепродуктов в отдельных точках, но в итоге проблема должна решиться. Полагаю, что по итогам квартала Роснефть не понесет финансовых потерь, поскольку продажи, очевидно, будут возобновлены.

Россию устроит цена на нефть в $70 за баррель. На мой взгляд, заявление президента о комфортной цене на нефть означает готовность продолжить конструктивную работу с ОПЕК в целях стабилизации рынка нефти. Новость сама по себе не способна оказать поддержку котировкам, но может служить косвенным ориентиром для инвесторов. Если в 2019 году средняя цена на нефть будет ниже $70 (на 40% выше, чем заложено в бюджет), то вероятно охлаждение интереса инвесторов к бумагам российского нефтегазового сектора.

Ожидаю боковую динамику. Внешние рынки не дают четких ориентиров. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00.