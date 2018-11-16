В ЦБ РФ полагают, что подстройка под повышение НДС займет два-три месяца, из-за этого в первом квартале 2019 года может наблюдаться всплеск инфляции. В первом квартале годовая инфляция будет выше 5%. По итогам 2019 года инфляция, по мнению Банка России, должна составить примерно 5%-5,5%.

Мы в целом согласны с мнением ЦБ РФ, выделяя также следующие инфляционные факторы – рост цен на бензин и ожидания девальвации рубля. Последние ведут к росту скорости обращения денег и, как следствие, к росту цен. Возможно, чтобы сбить инфляционную волну Банк России повысит ключевую ставку, сейчас она составляет 7,5%, наш таргет – 8%. Данное решение однозначно порадует вкладчиков коммерческих банков: можно будет ждать дальнейшего роста ставок по депозитам. При этом, с нашей точки зрения, лучшим антиинфляционным фактором стала бы политика сильного рубля. Она бы включала не только отказ от покупки валюты в резервы, но и перевод основными экспортерами своих валютных активов в рубли. Например, денежная подушка «Сургутнефтегаза» составляет около $44 млрд.

Официальную инфляцию часто критикуют: некоторые граждане полагают, что реальная инфляция значительно выше официальной. И это не всегда означает, что граждане не умеют считать. Экономическая теория гласит, что инфляция – это налог на бедных. Для наименее обеспеченных слоев она намного выше.