Результаты NVIDIA за третий квартал, которые она представила накануне, оказались ниже ожиданий. Выручка компании выросла на 21%, до $3,18 млрд, а скорректированная прибыль — на 38%, до $1,84, при прогнозе $3,23 млрд и $1,92 соответственно. Резкая негативная реакция инвесторов, обусловленная в первую очередь падением выручки от криптоиндустрии на 23%, до $148 млн, привела к падению котировок NVIDIA на 16%. Как заявил генеральный директор компании, спрос на майнеры серьезно ослаб, поэтому на складах компании скопилось большое количество процессоров. Считаю, что это временный фактор, и в течение трех следующих кварталов NVIDIA сможет перераспределить продукцию со складов, а также отрегулировать объемы производства видеокарт для криптовалютной индустрии в зависимости от спроса.

Сильным драйвером падения котировок стали завышенные ожидания аналитиков в отношении финансовых результатов компании. Однако выручку за текущий квартал сама NVIDIA прогнозирует на уровне $2,7 млрд против $2,91 млрд за тот же период 2017-го. Полагаю, что реакция рынка на результаты отчетности NVIDIA оправданна, но преувеличена. Даже, несмотря на общие слабые финансовые показатели, топ-менеджмент компании дал слишком консервативный прогноз на текущий квартал, который, между тем, обещает быть успешным. Считаю, что целевая цена NVIDIA на текущий момент — $218.