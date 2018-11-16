Что стало причиной внезапно вспыхнувшего оптимизма на рынке? Сообщение о вроде бы отсрочке на некоторое время введения новых заградительных тарифов для китайских товаров в связи с возможным возобновлением переговоров между США и Китаем. Участники рынка, по-видимому, уже устали от негатива и рады любой позитивной новости, за которую можно зацепиться.

Лучше всех, что вполне естественно, смотрелись вчера акции технологических компаний. Вдохновленные прекрасной квартальной отчетностью Cisco Systems (CSCO, +5,50%), инвесторы побежали покупать и все остальные сильно подешевевшие за последние дни технологические акции. В среднем технологический сектор вырос на 1,9%, намного опередив все остальные рыночные сегменты. Спрос вчера был достаточно равномерным, а единственным сектором, ушедшим вниз, оказались акции электроэнергетических компаний и коммунальных служб, подешевевшие в среднем на 0,5%. Однако даже здесь отрицательный результат был обеспечен за счет нескольких акций тех компаний, чей бизнес относится к зоне бедствия в Калифорнии. Самой пострадавшей среди них оказалась PG&E Corporation (PCG, —30,68%), акции которой за последнюю неделю потерял более 60% своей стоимости и упали на 15-летние минимумы. Положение этой компании в связи с калифорнийскими пожарами настолько серьезно, что даже встал вопрос о ее банкротстве.

Еще одной пострадавшей стороной по итогам вчерашнего дня можно признать акции мирового лидера ритейлинга Walmart (WMT, —1,96%). Здесь картина не столь катастрофична как в PG&E, но обиды у инвесторов побольше. Почему? Ритейлеры один за другим отчитываются очень даже неплохо, а иногда просто прекрасно (например, Macy’s (M, —2,86%)), но при этом раз за разом участники рынка игнорируют хорошие финансовые показатели и принимают во внимание лишь умеренно негативные прогнозы на будущее. Пока можно констатировать, что рынок нервный, дерганный и совершенно не определившийся по отношению к своему дальнейшему направлению движения.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 16 НОЯБРЯ

Несмотря на то, что вчерашние торги завершились на оптимистичной ноте, вопрос, насколько серьезен и обоснован был вчерашний рост, остался открытым. Более того, сразу после завершения основной торговой сессии вышла квартальная отчетность от весьма знаковой компании — NVidia (NVDA, +2,64%), в которую верили и верят многие и многие инвесторы. Участники рынка получили удар под дых. Отчетность хоть и показала, что компания продолжает успешно развиваться (прибыль на акцию выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а выручка увеличилась более чем не 20% за тот же период), но эти данные оказались хуже ожиданий аналитиков. Также в своем прогнозе на 4-й квартал компания указала, что выручка составит от 2,65 до 2,75 млрд. долларов, в то время как аналитики ожидали увидеть цифру, близкую к отметке в целых 3,4 млрд. долларов. Компания объяснила столь серьезное понижение своих прогнозов резким снижением интереса к майнингу криптовалют и фактическим застоем крипто рынка. И что тут началось! Акции NVidia после выхода отчетности с грохотом обрушились вниз, сметая все на своем пути и утягивая за собой всех, причастных к производству видеокарт и полупроводникового оборудования. Более всего пострадали акции еще одного производителя видеокарт для криптомайнинга — Advanced Micro Devices (AMD, +3,27%), потерявшие на пост маркете более 5%, а также акции Applied Materials (AMAT, +4,29%), рухнувшие на 7%. В последних ситуация была усугублена еще и не очень хорошей квартальной отчетностью, вышедшей также по окончанию торгов. Настроение на пятницу было испорчено еще вчера вечером. И, к сожалению, ни рост индексов в Азии и Европе, ни рост котировок нефти, ни стабильная ситуация на валютном рынке пока не могут сломить этот негатив. Так, фьючерсы на NASDAQ теряют к середине дня (мск) уже более 1% к вчерашнему закрытию. Чуть лучше обстоят дела по другим индексам, но все равно фьючерсы на них также уверенно стоят в красной зоне, и пока не видно у участников рынка никакого желания изменить ситуацию. Надо готовиться к сильному прессу в акциях технологических компаний.