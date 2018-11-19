Торговая динамика была разнонаправленной. Большинство ликвидных акций закрылось на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции Распадской (+3,83%). Лидерами снижения стали бумаги Магнита (-1,85%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 66.

En+ (+1,14%) отчиталась за 3 кв. по МСФО. Находящаяся под санкциями компания продемонстрировала положительную динамику производственных и финансовых показателей. Продажи алюминия сократились на 5,4%, но выручка увеличилась на 9,6%, до $7,2 млн вследствие роста цены на 12%. На результат энергетического сегмента негативное влияние оказала динамика рубля, в 3 кв. это привело к падению выручки на 14%, однако за 9 мес. динамика финансовых показателей нейтральная. Финансовые результаты слабо влияют на динамику котировок En+. До принятия решения о снятии санкций полного восстановления после более чем двукратного падения котировок не произойдет.

Yandex N.V. (-0,21%) презентует смартфон, либо другое устройство под собственным брендом. Полагаю, что данное событие не вызовет большого ажиотажа среди пользователей смартфонов. Рынок перенасыщен, Yandex будет сложно найти нишу и продавать устройства. Производство телефонов подразумевает не только брендирование, но и разработку линейки, модернизацию, вывод новых продуктов раз в полгода. Реакция рынка на презентацию, на мой взгляд, будет нейтральной.

Ожидаю боковую динамику. Внешний фон спокойный. На локальном рынке в фокусе презентации Yandex и Qiwi. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 65,00-66,00.