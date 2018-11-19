В пятницу "Газпром нефть" (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовала сильные финансовые результаты по итогам 3 кв. 2018 г.: выручка повысилась на 12% кв./кв., показатель EBITDA — на 17% кв./кв., чистая прибыль — на 36% кв./кв., свободный денежный поток — в 2,5 раза до 87 млрд руб. В 3 кв. после ослабления сделки ОПЕК+ "Газпром нефть" ускорила рост операционных показателей: добыча нефти повысилась на 5% кв./кв. до 16,4 млн т, объем переработки увеличился на 7% кв./кв. до 11,24 млн т. Кроме того, сильным показателям способствовала и рыночная конъюнктура: цена нефти Urals выросла на 2,4% кв./кв. до 74,2 долл./барр., курс рубля ослаб на 6% до 65,5 руб.

В результате улучшения финансовых показателей чистый долг компании упал на 10%, а долговая нагрузка сократилась до 0,9х Чистый долг/EBITDA LTM. Стоит отметить повышение краткосрочного долга до 110,8 млрд руб., тем не менее, он полностью покрывается накопленными денежными средствами (131,3 млрд руб.). В 2019 г. Газпром нефть не планирует наращивать капитальные вложения, а часть дополнительного свободного денежного потока будет направлена на дивиденды. Снижать общий долг компания также не намерена, так как долговая нагрузка уже на очень комфортном уровне.

Мы полагаем, что в 2019 г. "Газпром нефть" может показать существенный рост операционного денежного потока до 600-650 млрд руб., что при капитальных вложениях в 350 млрд руб. позволит нарастить свободный денежный поток до 250-300 млрд руб. Возможно, большая его часть будет направлена на дивиденды, если компания так и не примет решения о новых инвестпроектах. Напомним, "Газпром нефть" готова постепенно наращивать дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли (по итогам 2018 г. ожидается 30%).