Прошедшая неделя выдалась хоть и нервной, но весьма боевой. По итогам первой ее половины вновь стал актуален вопрос, когда же все-таки завершится нынешний почти 10-летний восходящий тренд. Однако, как мы уже видели неоднократно, в конце недели участники рынка немного успокоились и завершить ее удалось на более приличных уровнях и на более спокойных нотах. Хотя общие потери индексов за неделю все равно достаточно существенные — от —1,61% по индексу NASDAQ до —2,22% по индексу Dow Jones.

Ушедшая неделя запомнилась массовым падением акций ритейлеров, начиная от Home Depot (HD, —0,19%) во вторник и до акций Walmart (WMT, —1,68%) в пятницу. Самым пострадавшим при этом оказались акции сети супермаркетов Macy’s (M, +3,19%), которые теряли после выхода своей квартальной отчетности до 15% своей капитализации. Самое смешное, если это вообще можно считать смешным, что именно квартальный отчет Macy’s оказался самым сильным среди всех ритейлеров. Но сейчас на это уже мало обращают внимания: рынком правят больше эмоции, а не факты.

Вторым заметным событием прошедшей недели стало, безусловно, беспрецедентное падение акций NVidia (NVDA, —18,76%). Насколько оно обосновано — очень большой вопрос.

Наконец, еще более эпическое падение (-62%) и затем такой же эпический «камбэк» продемонстрировали акции калифорнийской коммунальной компании PG&E (PCG, +37,54%) на фоне катастрофичных пожаров на западном побережье США. В какой-то момент встал вопрос о банкротстве этой компании, и лишь заявление властей о нежелательности этого позволило акциям PG&E хотя бы частично восстановить свои позиции.

О негативе по итогам последних торговых дней можно писать много, а вот позитив фактически отсутствует. Весь позитив сейчас сводится лишь к одному — восстановление котировок полностью или частично после падения. О более существенном росте приходится сейчас только мечтать.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 19 НОЯБРЯ

Текущая неделя ожидается более тихой и мирной, нежели предыдущая. Главной причиной этого является праздник, который для Америки очень значим — это День Благодарения. Фактически нормальная торговля будет вестись только 3 первых рабочих дня, в четверг — выходной, а в пятницу после Дня Благодарения торги акциями будут проходить в сокращенном режиме. Поэтому все что может произойти, должно произойти в ближайшие 3 дня. И тут не стоит забывать об особенности менталитета американцев как зачастую зашкаливающий позитив. В отношении фондового рынка и праздников это означает, что американцы ужасно не любят встречать праздники в плохом настроении. И исходя из этого, можно все же надеяться, что серьезных попыток провалить рынок ниже в ближайшие три дня мы не увидим.

Сегодня день относительно спокойный. За выходные на мировых финансовых рынках, к счастью, никаких «аварий» не произошло. Периодически поднимается волна «хайпа и оптимизма» по поводу возможных договоренностей между США и Китаем по урегулированию торговых пошлин на ближайшей встрече президента Трампа и председателя Си в Аргентине во время встречи G-20 в конце ноября. Однако поскольку эти «хайп и оптимизм» ничем конкретным не подкреплены, то эта волна быстро угасает и ни к чему не приводит.

Мировые фондовые рынки в понедельник с утра также находятся в достаточно спокойном состоянии. Азия выглядит чуть получше, но и Европа старается держаться в зеленой зоне, правда совсем рядом с нулевыми отметками. Аналогичная ситуация наблюдается и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Так что вполне возможно, что подготовка к празднику начнется уже сегодня и участникам рынка будет не до торгов. Скорее всего, нас ждут спокойные торги на фоне небольших оборотов с минимальным изменением цен.