Минувшую неделю российский рынок акций завершил ростом по индексу РТС на 1,2% в долларах США и снижением на 1,3% в рублях по индексу ММВБ. Национальная валюта укрепилась относительно американской на 3,1%. Поддержку развивающимся рынкам в целом обеспечило ослабление доллара США на фоне снижения нефтяных котировок. Индекс развивающихся стран MSCI EM за неделю прибавил 1,0%.

Сырьевой рынок не показал значимой динамики. Котировки оставались под давлением опасений снижения спроса из-за ожидаемого замедления мировой экономики. По итогам недели нефть сорта Brent подешевела на 4,9%.

На развитые рынки оказывали влияние новости, связанные с развитием событий вокруг Италии и Brexit, а также в целом негативный настрой на рынке США. Американский индекс S&P 500 снизился на 1,6%, европейский Stoxx Euro 600 просел на 2,2%. Ключевые индексы АТР завершили неделю разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 потерял 2,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,1%.

Ситуация в Европе остается источником неопределенности, после того как Италия отказалась вносить в бюджет поправки согласно требованиям ЕС, оказавшись, таким образом, в конфронтации со своими партнерами в Евросоюзе. В Великобритании назревает политический кризис, вызванный сообщением об увольнении четырех министров из правительства Терезы Мэй из-за несогласия с условиями выхода страны из ЕС.

Усиление волатильности на рынках США при отсутствии очевидных катализаторов объясняется обеспокоенностью инвесторов перспективами развития торговых отношений. Инвесторы ожидают сдвигов в деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. Напомним, что американский президент Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин планируют обсудить торговые противоречия в рамках саммита G20 в Аргентине в конце месяца.

Выступая на прошлой неделе в Далласе, глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что усиление волатильности на рынках США, наблюдаемое в последнее время, пока не вызывает беспокойства. Регулятор продолжит следовать своей текущей денежно-кредитной политике, что было ожидаемо рынком. На текущий момент вероятность повышения ставки на декабрьском заседании составляет более 75%.

Мировые фондовые рынки торговались разнонаправленно. После значительной коррекции в октябре инвесторы взяли паузу на рынке акций. Политический и экономический фон оставался нейтральным. Мы в свою очередь не ожидаем значимых новостей на этой неделе.

Сырьевые рынки также не показали какой-то определенной тенденции. Цена на нефть после значительного падения пытается отскочить на ожиданиях сокращения добычи, которое может быть принято странами ОПЕК в декабре. Золото вернулось к отметке 1 200 долл./унция. Мы ожидаем восстановления нефтяных котировок до конца года и роста цен на золото до уровней 1 250 долл./унция.

Российский рынок корректировался. На фоне падения нефти наиболее слабым оказался нефтегазовый сектор. Мы не видим большого потенциала роста российского рынка, как и роста цен на нефть до конца года, поэтому ожидаем нейтрально положительную динамику рынка в ближайшее время.