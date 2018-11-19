Фондовые индексы Соединённых Штатов, спотыкаясь, но всё-таки начинают расти. Последнюю пятницу омрачило лишь символическое снижение Nasdaq (-0,15%), тогда как промышленный индекс Доу Джонса и S&P 500 прибавили 0,49% и 0,22% соответственно.

Происходящее на американских торговых площадках, если исключить корпоративные новости, совсем не похоже на остросюжетный боевик. Там нет итальянских страстей с утверждением бюджета, недостаточно жёсткого, по мнению Еврокомиссии. Ультиматум властям Италии истекает во вторник, то есть завтра. На американском рынке нет и многосерийной мелодрамы про то, как Великобритания прощается с ЕС после 45 лет совместной жизни, создавая риски для обеих экономик. Американский рынок един и из своих проблем выбирается сам.

Зато американский вице-президент Майк Пенс на саммите АТЭС в очередной раз озвучил и так всем известную позицию США: торговый баланс с Китаем должен быть приведён к справедливому паритету. У неподготовленного слушателя это могло вызвать ложное ощущение важности сказанного, но у всех, кто следит за международной экономикой и политикой, реакция другая – зевота. Глобально не поменялось ничего: в понедельник Шанхайский композитный индекс проигнорировал заявления Пенса и прибавил 0,91%, гонконгский Hang Seng – 0,72%. Азиатские рынки, закрывшись в плюсе, передали зелёную эстафетную палочку странам Европы, чьи фондовые площадки незначительно, но всё же растут на момент написания статьи.

На неделе в Соединённых Штатах продолжится выход отчётностей ритейлеров: Kohl’s, Target и TJX попробуют повторить «успех» лидеров отрасли – Macy’s и Walmart, растерявших за прошлую неделю около 12% и 8% соответственно, несмотря на финансовые показатели выше прогнозируемых.

Компания Apple вновь оказывается под ударом. В СМИ появились данные о том, что технологический гигант сокращает закупки комплектующих в Китае на фоне слабого спроса на смартфоны последней линейки. На предварительных торгах акции Apple снижаются более чем на полтора процента. Однако не все так пессимистично настроены: Berkshire Hathaway, инвестиционная компания Уоррена Баффетта, воспользовалась ситуативным снижением котировок и докупила ещё свыше 500 тысяч акций Apple, доведя её долю в портфеле своих активов до 25,77%.

Из макроэкономической статистики на этой неделе особо отметить стоит данные по рынку недвижимости: во вторник станет известно число выданных разрешений на строительство, а также объём строительства новых домов за октябрь. Эти показатели отражают готовность потребителей совершать крупные долгосрочные покупки.

Позитивная динамика на рынке недвижимости могла бы поддержать доллар, который в последние несколько дней корректируется к ведущим мировым валютам: европейская валюта даже перебралась в зону свыше 1,14, несмотря на слабеющую макростатистику зоны евро. В целом индекс доллара DXY находится на восходящем тренде и в моменте составляет 96,33.

Перед открытием торгов фьючерсы на три ведущих индекса США показывают незначительное снижение в пределах половины процента. Впрочем, надежда всегда умирает последней.