Текущие лидеры рынка испытывают в последние недели некоторые проблемы. Вчера в центре внимания вновь оказались акции Apple (-4%) на фоне сообщений в WSJ о сокращении заказов на производство трех моделей IPhones в связи со сложностями прогнозирования спроса на новые модели. Повторим идею того, что, по всей видимости, темпы роста прибыли американских компаний сейчас проходят свой пик (отчасти этот процесс – следствие налоговой реформы), после чего уже в ближайшие кварталы темпы роста заметно сократятся.

Слабый же аппетит к риску связан и с сохранением неопределенности в отношении торговых противоречий США-Китай, а дискуссия вице-президента США М.Пенса с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в минувшие выходные только усугубила ситуацию. Напомним, что, вероятно, ключевым событием ближайших недель станет саммит G-20 в Аргентине (30 ноября – 1 декабря), на котором должна состояться полномасштабная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. При отсутствии каких-либо новых драйверов аппетит к риску на глобальных рынках в преддверии встречи может оставаться в подвешенном состоянии.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки. Слабый аппетит к риску на глобальных рынках может способствовать новой волне снижения индекса в район 2350 пунктов, но уход ниже этой отметки, на наш взгляд, дает возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским бумагам с горизонтом до конца года. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российскому рынку сравнительно привлекательными. На фоне относительно крепкого курса национальной валюты более предпочтительно могут смотреться акции внутренних секторов.