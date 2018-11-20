Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. Американские индексы вчера завершили торги в минусе. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 3.26% на фоне падения Amazon (-5.09%), Apple (-3.96%) и Facebook (-5.72%). Глобальные вызовы совпали с корпоративными трудностями, что и обеспечило подобный исход. Министр торговли США Пенс вновь довольно жестко высказался относительно Китая, угрожая повышением пошлин на саммите АТЭС в случае, если Пекин не пойдет на серьезные уступки. Ранее мы приводили другую его цитату, в которой министр говорил о детальной проработке увеличения пошлин с января 2019 года. Инвесторы опасаются, что торговые войны ударят по лидерам фондового рынка, которые торгуются с высокими мультипликаторами уже много месяцев.

Итогом является ускоренная фиксация «длинных» позиций. К внешним рискам добавились негативные ожидания по Apple из-за низкого спроса на новые модели, репутационные проблемы Facebook, который регулярно теряет личные данные пользователей, а также пересмотр перспектив Netflix и Nvidia, представивших не лучшие квартальные отчеты. Тем не менее, американские индексы находятся вблизи сильной поддержки и, вероятно, до появления конкретики относительно соглашения между США и Китаем значительного падения удастся избежать. Однако и факторов для роста сейчас нет.

Общим трендом последних дней является слабость доллара, который теряет позиции даже к валютам развивающихся рынков. Это точно не связано с повышением аппетита к риску, так как степень неопределенности сейчас довольно высока. На наш взгляд, снижение вызвано дефицитом бюджета США, высоким уровнем долга, а также уходом участников рынка в еще более защитные активы – йену и швейцарский франк.

Нефть продолжает оставаться под давлением. Сохраняются опасения по поводу возможности ограничения добычи со стороны ОПЕК на встрече 5-7 декабря. Помимо этого трейдеры озабочены тем, что США и Россия (2 из 3 крупнейших экспортеров) не собираются значительно сокращать поставки в случае переизбытка. Рубль игнорирует сырьевые рынки и растет из-за увеличения спроса на ОФЗ, который наметился в последние дни. Покупают преимущественно «короткие» бумаги, так как перенос санкций отнюдь не означает их отмену.

Qiwi вчера провел «День инвестора». Компания может направить на дивиденды до 70% чистой прибыли. В таком случае, по нашим расчетам, доходность составит 8-9%. Также Qiwi ожидает средний прирост выручки на 25% в год до 2021. Долгосрочно бумаги компании интересны. Сегодня ожидаем отчет «МТС» за 3 кв. по МСФО. Прогнозируем прирост выручки и операционной прибыли к прошлому кварталу в пределах 3-5%.