Вчера Банк России выпустил аналитическую заметку, посвященную оценке налогово-бюджетного маневра на рост ВВП. Эксперты Банка России опираются на оценки фискальных мультипликаторов в разбивке по доходам и расходам, а также по некоторым видам функциональной и экономической классификации расходов. На их основе они оценивают замедление темпов роста ВВП с начала реализации маневра (повышение НДС и реализация новых майских указов президента) на 0.4пп, тогда как совокупное ускорение ВВП в среднесрочном периоде может достичь 0.6-0.7пп (или в среднем 0.2-0.3пп в год).

Очевидной оговоркой подобного рода оценок выступает их приблизительный характер, так как многое будет зависеть от эффективности реализации госпрограмм (отбор и качество реализации проектов инфраструктуры), размеров теневого сектора, доли вовлеченного импорта товаров и услуг, повышения качества администрирования НДС и роста налоговой базы по данному налогу. Помимо этого, оценка не принимает во внимание изменения темпов роста потенциального ВВП, ускорение которых может произойти из-за повышения деловой активности вследствие роста инвестиций в непроизводственную инфраструктуру.

Мы полагаем, что текущий комментарий дополняет список аргументов против дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики: повышение процентной ставки может сократить положительный эффект от проводимой политики, при этом сам эффект в условиях негативного влияния повышения НДС на располагаемые доходы не выглядит сильно про-инфляционным на среднесрочном горизонте.