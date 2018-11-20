Вчера Норильский Никель провел "день инвестора" в Лондоне. Компания представила инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Норильский Никель немного повысил краткосрочный прогноз роста производства (учитывая более эффективное использование существующей базы активов) и сообщил о том, что в долгосрочной перспективе значительный рост обеспечат проекты расширения бизнеса.

Прогноз годового производства никеля на 2019-2020 годы был повышен на 3,5% до более чем 220 тыс. т. Прогноз выпуска меди увеличен на 10%, до 450 тыс. т (без учета Быстринского ГОКа). Производство металлов платиновой группы (платины и палладия) ожидается на уровне 105-110 т, что на 5% выше предыдущей оценки. Норильский Никель прогнозирует увеличение производства металлов за счет программы повышения эффективности, которая запланирована на 2018-2020 годы. Это также позволит ограничить совокупный рост денежной себестоимости на уровне инфляции или ниже и повысить производительность труда на 12-15% по сравнению с 2017 годом.

К 2025 году выпуск никеля и меди может увеличиться на 15% относительно уровней 2017 года, а производство металлов платиновой группы — на 25%. Для этого компания планирует увеличить на 20% объемы горной добычи на Талнахском месторождении и развивать Южный кластер одновременно с расширением Талнахской обогатительной фабрики. Ожидается, что две трети от увеличения производства металлов платиновой группы обеспечит Южный кластер. Финальные инвестиционные решения по этим проектам будут приняты в 2019 году.

Прогноз совокупных капвложений на 2018-2020 годы был понижен с $6,5-7,0 млрд дo $6,2-6,8 млрд, в основном из-за сокращения капвложений в 2018 году (с $1,9-2,0 млрд до $1,6-1,7 млрд) благодаря ослаблению рубля. Если компания утвердит проекты по расширению мощностей, то в 2020 году дополнительно может быть потрачено $350-450 млн (помимо прогноза капиталовложений в пределах $2,3-2,6 млрд). Таким образом, совокупные капиталовложения в 2018-2020 годах могут составить до $7,25 млрд.

Норильский Никель впервые представил прогноз капвложений на 2021-2022 годы: в пределах $2,3-2,6 млрд в год и еще $350-450 млн в случае утверждения проектов по расширению мощностей. В целом в 2019-2022 годах на дополнительные проекты может потребоваться $1,3-1,5 млрд.

В целом все заявления компании соответствуют нашим ожиданиям. Масштабы проектов роста вполне приемлемы, и они удачно дополняют долгосрочные перспективы компании с точки зрения производственных показателей, позволяя при этом выплачивать неплохие дивиденды в 2019-2020 годах. С учетом наших позитивных долгосрочных прогнозов по ценам на никель и ожидающейся в 2019 году приблизительно 10% дивидендной доходности мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Норильского Никеля.

В 2019-2021 годах Норильский Никель, по нашим оценкам, будет обеспечивать дивидендную доходность на уровне не менее 10% даже при нынешних спотовых ценах на никель (сейчас они близки к минимальному с начала 2018 года уровню). В 2022 году компания сможет продемонстрировать такую дивидендную доходность, если средняя цена никеля составит более $13 500 за тонну (это на 19% выше текущих уровней), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.