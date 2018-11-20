"Быки" вчера сопротивлялись как могли. Особенно хорошо это чувствовалось в первые минуты торгов, хотя негатив нарастал всю первую половину дня. Если Азия вчера еще закрылась в достаточно уверенном плюсе, то европейские рынки, а за ними и фьючерсы на основные американские индексы, шли ниже и ниже. И все же открытие основной торговой сессии прошло хоть и в красной зоне, но на минимальном расстоянии от нулевых отметок. "Быки" как бы давали понять, что готовы бороться. Но сил на действительно серьезную борьбу и сопротивление у быков сейчас на самом деле нет,поэтому все попытки остановить снижение, иногда переходящее в обвал, в итоге ни к чему не привели. К концу дня все индексы ушли в серьезный минус и закрылись фактически на минимумах дня, оставив всех инвесторов в глубокой печали.

Главным виновником столь сильного падения вновь стал Apple (AAPL, —3,96%). Именно информация о снижении выпуска новых смартфонов стала тем самым «камешком», который потащил за собой всю массу камней, устроив ужасный камнепад. Вниз покатились фактически все акции технологических компаний. Лишь четверо из них смогли устоять и закрыться в плюсе,но от этого никому легче не стало. Волна распродаж перекинулась на весь остальной рынок за исключение акций крупнейших банков, мейджоров медицинского сектора (Johnson & Johnson (JNJ, +1,19%) и Pfizer (PFE, +1,54%)), а также защитных акций коммунального сектора, телекомов и сегмента компаний, работающих в сфере недвижимости. Однако рост этот был весьма и весьма относительный. Максимальный рост среди всех акций, входящих в индекс S&P 500, составил в итоге менее 3%.

Усугубил ситуацию еще и обвал на рынке криптовалют. Он вполне естественным образом отразился на компаниях, связанных с этим рынком через производство полупроводников, микрочипов и видеокарт для майнинга. Первой в этом ряду была, конечно же, NVidia (NVDA, —12,00%), которая к своим потерям почти в 20% в предыдущей торговой сессии добавила еще 12%. Конкуренты потеряли чуть меньше, но все равно просадка оказалась очень существенной — в среднем от 3 до 7,5%.

Продолжает также трясти и несчастный PG&E Corporation (PCG, —4,67%). После падения более чем на 60% и последующего взлета почти на 40% акции компании вновь ушли в крутое пике и потеряли почти 5%. Куда все это приведет пока не ясно. Поскольку основная причина такой супер высокой волатильности — это пожары в Калифорнии, то до их окончания и прояснения ситуации со степенью вины оборудования компании в причинах этих пожаров нечего и думать заходить в этот актив.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 20 НОЯБРЯ

Ожидания многих инвесторов и аналитиков, что текущая неделя будет вялой и низко волатильной, растаяли в первый же рабочий день. День за днем мы видим, как растет страх у инвесторов. Этот процесс достаточно медленный, но уверенный. И нервозность участников рынка, так ярко проявившаяся вчера, сегодня пока идти на спад не собирается. Глядя на все то «безобразие», которое вы увидели вчера на американском рынке, сегодня его примеру последовали и в Азии. Китай за один день одним махом растерял все то, что он с таким трудом завоевал за последние 3 дня — котировки ведущего китайского индекса Shanghai Composite снизились более чем на 2% и вновь вернулись на уровень недельной давности. Европейские фондовые индексы открылись также в уверенном минусе. Может этот минус и не столь велик, как в Азии, но тренд, к сожалению, явно понижательный, и пока совершенно не видно, что должно произойти, чтобы хоть как-то развернуть ситуацию в обратную сторону. Под стать Европе торгуются и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь тренд на понижение еще более явный и это, конечно, настораживает и волнует. Нынешний минус в пол процента еще не трагедия, но как бы он по ходу основой торговой сессии не перерос во что-то более серьезное.

Вот что может действительно поддержать сегодня рынок, так это макро данные по рынку недвижимости. В 16-30 мск выйдут данные по разрешениям на новое строительство и по началу строительства новых домов. Аналитики ожидают положительную динамику и рост показателей. Однако в последнее время рынок недвижимости нас не радует, и даже последний по дате выхода индекс рынка недвижимости NAHB оказался намного ниже прогноза (60 пунктов по факту против ожидаемых 67 пунктов). Так что здесь палка о двух концах — данные с рынка недвижимости могут не только добавить уверенности, но также и привнести дополнительные страхи.

Кроме макро данных сегодня также внимательно будут следить за выходом квартальной отчетности от еще одного «основополагающего» ритейлера — компании Target (TGT). Надежд на позитив не очень много. Во-первых, реакция инвесторов на вышедшую к настоящему моменту отчетность от Home Depot (HD), Macy’s (M) и Walmart (WMT) была явно негативной. И судя по тому, что вчера акции Target были худшими в секторе ритейла, инвесторы в этом месте похоже не рассчитывают увидеть что-то очень уж вдохновляющее.