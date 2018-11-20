«Турецкий поток» и «Северный поток-2» постепенно становятся неизбежной реальностью для Украины. Теоретически газовый транзит через Украину может составить около 10 млрд кубометров. Однако износ украинской ГТС слишком высок, и риски техногенных катастроф очень велики. А могло ли быть иначе? Могло. У Украины было три варианта сохранить транзит и получить инвестиции в свою газотранспортную систему:

1. Треть ГТС – Украина, треть – Евросоюз, треть – «Газпром». И соответствующие инвестиции в украинскую ГТС со стороны ЕС и «Газпрома». От этой идеи отказался бывший президент Украины Виктор Ющенко.

2. Первая идея немецких инвестиционных банкиров, которые в начале нулевых были финансовыми консультантами «Газпрома»: обмен украинской ГТС на добычу в самой России. В этом случае Украина бы получала российский газ по внутренним российским ценам. Правда, встал бы вопрос экспортной пошлины.

3. Вторая идея немецких инвестиционных банкиров: обмен украинской ГТС на долю в акционерном капитале самого «Газпрома», в этом случае российское правительство, правда, теряло бы контроль. Однако, вероятно, вопрос был бы решен через схему объединения «Газпрома» с «Роснефтью». Если кто помнит, об этом было официально объявлено в 2004 году. И лишь продажа главной добывающей дочки «Юкоса» – «Юганскнефтегаза» – «Роснефти» в декабре 2004 года изменила расклад сил.

В общем, у Украины было три альтернативы, и все три были упущены. Однако близкая и очень вероятная победа России может состояться только по одной причине: сохранился сам «Газпром».

А могло бы быть иначе? Однозначно. В 90-х младореформаторы хотели раздробить «Газпром» на транспортную составляющую и восемь добывающих компаний. Последние должны были за бесценок уйти олигархам. В 2003 году Михаил Ходороковский неофициально предлагал правительству выкупить добывающую составляющую «Газпрома», оставив государству транспортировку газа. Это было вполне реально, на счетах «Юкоса» была астрономическая по тем временам сумма $5 млрд.