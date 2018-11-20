Недавно мы провели встречи с 10 институциональными инвесторами в Вене, Стокгольме и Хельсинки. Общий настрой относительно российских активов варьировался от нейтрального до умеренно негативного: фаворитами инвесторов по-прежнему являются экспортеры, которые занимают значительные доли в портфелях. Инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США, и лишь некоторые решаются увеличивать вложения в сектора, ориентированные на внутренний рынок (банки, ритейл). Для некоторых инвесторов (особенно в Швеции) все более актуальными становятся принципы ESG: фонды тщательно следят за влиянием бизнеса компаний на экологию, стандартами раскрытия информации и корпоративным управлением.

Критерии экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) все в большей степени учитываются в принятии инвестиционных решений в Скандинавии, особенно в Швеции. Например, некоторые шведские инвесторы не могут приобретать акции некоторых российских нефтегазовых компаний (ввиду утечек на нефтепроводах, недостаточного раскрытия структуры акционерного капитала). В секторе электроэнергетики та же ситуация: Энел Россия под запретом из-за высокой доли угольной генерации, связанной с Рефтинской ГРЭС; Юнипро может оказаться под угрозой после перезапуска поврежденного энергоблока Березовской ГРЭС. Несколько горно-металлургических компаний остаются в стороне из-за добычи угля (Evraz) или сильных уровней загрязнения (Норникель). С другой стороны, для инвесторов Центральной Европы критерии ESG пока не так важны.