Вчера Группа "Аэрофлот" представила операционные показатели за октябрь.

Пассажирооборот группы в минувшем месяце увеличился до 12,3 млрд пассажирокилометров (на 9,2% больше, чем годом ранее), причем годовой прирост на внутренних перелетах оказался выше — почти 15%. Число перевезенных в октябре пассажиров оказалось на 11,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Таким образом, тенденция к сокращению дистанции международных перелетов сохранилась. Коэффициенты занятости пассажирских кресел в среднем остались без изменений, некоторое улучшение наблюдалось лишь на внутренних рейсах.

Темпы годового роста пассажирооборота у Аэрофлота замедлились (5,2% в октябре против 6,2% за 10М18). Динамика в сегменте внутренних перелетов снова оказалась лучше, чем на международных рейсах.

По данным Росавиации, в октябре число авиапассажиров в отрасли в целом оказалось на 10,4% больше, чем годом ранее, и это практически соответствует изменению пассажирооборота, который вырос на 10,3%. После нескольких месяцев опережающей динамики показатели Аэрофлота вновь вернулись практически на средний уровень в отрасли. Таким образом, с начала года темпы роста базы пассажиров у компании практически соответствуют среднерыночному уровню, а по темпам роста пассажирооборота она немного отстает от аналогов. С учетом того что показатели группы сейчас все больше зависят от результатов авиакомпании "Победа", инвесторам было бы целесообразно в дальнейшем обращать внимание на эти два сегмента (т. e. на традиционные дочерние авиакомпании и на лоукостер) по отдельности. В целом мы считаем операционные результаты за октябрь нейтральными, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.