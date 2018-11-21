Каждый день какая-нибудь беда! Ну, ведь точно — пришла беда, открывай ворота. Рынок вчера и так-то сам по себе был настроен негативно, и никто ничего хорошего от торгов не ожидал. И тут на арену гордой поступью вышла Её Величество Нефть. Медленное сползание котировок "черного золота" началось еще в предторговые часы. После 15 часов мск оно ускорилось, а с начала основной торговой сессии нефть просто рухнула камнем вниз, по ходу пробивая все мыслимые и немыслимые уровни поддержки. —7% говорят сами за себя. И поэтому настроение на фондовом рынке, которое и так-то было никудышным, испортилось окончательно. Основной удар на себя естественно приняли акции сырьевых компаний. Здесь вариантов выбраться из ямы вообще ни у кого не было. И за счастье можно считать, если по окончанию торгов потери составили менее 2%. Но таких «счастливчиков» было не много.

В отличие от торгов в понедельник, когда достаточно четко наблюдались спасительные островки защитных акций, куда перебирались спасавшиеся от распродажи в акциях компаний технологического сектора инвесторы, в ходе вчерашних торгов таких островков фактически не было. Распродажа шла широким фронтом и коснулась абсолютно всех сегментов и отраслей. Ну, может быть чуть получше (и то — относительно!) шли дела в коммунальном секторе, где сильной распродажи все же не было. Но по всем остальным — strong sell. И при этом на очень даже приличных оборотах, которые вышли на отметки октябрьских максимумов. Особенно заметна была активность в акциях крупнейших по капитализации эмитентов. Но все же пока, к счастью, массовая распродажа не переросла в нечто более серьезное, а именно в panic sell.

Более того, где-то ближе к концу участники рынка немного успокоились, перестали обращать на сбесившуюся нефть и пошли робкие покупки в отдельных акциях прежде всего технологического сектора. Именно благодаря этим покупкам FAANGовцам и иже с ними (но прежде всего именно FAANGовцам!) удалось значительно улучшить ситуацию и большая часть провала была все же к концу дня выкуплена. А некоторым акциям — таким как Facebook (FB, +0,67%), Alphabet (GOOGL, +0,29%) и конечно же NVidia (NVDA, +3,03%) — удалось не только полностью ликвидировать провал, но и завершить день в зеленой зоне. И поэтому можно даже с осторожностью сказать, что день завершился с маленькой каплей оптимизма и надеждой на светлое будущее.

Главным же лузером вчерашнего дня стали акции торговой сети Target (TGT, —11,26%), которые были просто убиты инвесторами после выхода не очень сильной квартальной отчетности. Таким образом жертвами текущей распродажи становятся друг за другом все без исключения ритейлеры какую бы финансовую отчетность они не показывали по итогам своей деятельности в 3-м квартале 2018 года. И это в преддверии самого главного для ритейлеров сезона предрождественских распродаж.

Ожидания рынка 21 ноября

Последний торговый день перед Днем Благодарения. Этим собственно все сказано, и именно это будет определять ход сегодняшних торгов. После двух дней распродаж, которые были вызваны прежде всего общими страхами, должна быть пауза и отскок. И сегодняшний день как никакой другой подходит именно для такого отскока. Можно сказать, что этот отскок начался уже вчера в последние часы торгов, когда появился явно видимый спрос на очень даже хорошо просевшие акции ведущих технологических компаний. И этот умеренно позитивный импульс последнего часа американской сессии передался сначала азиатским рынкам, которые решили не идти по стопам американцев и играть в свою игру, не связанную с распродажами, а затем и европейцам, которые совсем уж как-то воодушевились и с самого открытия рынков ушли вверх и уверенно прибавляют от полупроцента и более.

Однако все же слишком расслабляться не стоит. День сегодня явно непростой. Очень много выходящих макроэкономических данных, начиная от количества новых заявок на пособие по безработице (там все хорошо!) и данных о продажах домов на вторичном рынке (здесь позитив под серьезным вопросом!) и заканчивая данными по запасам сырой нефти. Последняя вроде бы тоже пытается отскочить от вчерашнего дна, но есть такое ощущение, что это просто отскок дохлой кошки и у нефти все плохое еще впереди.

Поэтому в любом случае сегодня достаточно знаковый день. От того как будут проходить торги и насколько уверенным будет может быть и локальный, но все же какой-никакой рост, можно будет сделать хоть какой-то прогноз о дальнейшем направлении движения рынка. А это сейчас как никогда важно, поскольку все индексы находятся уже ниже своих 200-дневных скользящих средних и все ближе и ближе подходят к отметке «death cross», когда 50-дневная MA пересекает 200-дневную MA, что является, как известно, сильнейшим сигналом к началу массовых распродаж.

Ну а сегодня создаем себе хорошее настроение перед выходными и растем. Растем по всему фронту бумаг, но максимальный спрос будет прежде всего наблюдаться в наиболее пострадавших за последние дни акциях. Каков будет рост по окончанию торгов, очень сложно сказать. Все будет зависеть от энтузиазма участников рынка — индексы могут вынести и на 1%, и даже на 2%. Но с другой стороны, «шарик может и сдуться», и это будет самое печальное, что сегодня можно ожидать. И тогда дальнейшие перспективы рынка будут просматриваться исключительно в красном цвете. Но все же будем надеяться, что этого не произойдет.