Вчера российский рынок акций прибавил по итогам дня 0,7% на фоне отскока американских торговых площадок и нефти. Индекс Мосбиржи лишь 2 пункта не дошел до сопротивления 2360, однако после закрытия фондовой секции Мосбиржи ситуация ухудшилась: американские индексы немного присели, доллар потеряла в цене нефть.

Сегодня с утра логично ждать открытия рынка с небольшим, в пределах нескольких десятых процента, минусом. Скорее всего, в дальнейшем покупки возобладают и рублевый индикатор закроется все-таки выше сопротивления 2360 пунктов, что создаст потенциал движения в сторону «круглой» отметки 2400 пунктов.

Однако расти придется в основном на внутренних идеях, которых не так уж много, сегодня Штаты празднуют День благодарения и торговаться не будут. Одним из драйверов роста могут стать ожидания хороших отчетов ряда крупных эмитентов, в том числе Сбербанка и «Аэрофлота» по МСФО за третий квартал.

Вчера Минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти в стране, опровергнув сделанный накануне прогноз Американского института нефти о снижении показателя. По официальной информации, рост запасов составил 4,9 млн баррелей, что вдвое превысило ожидания аналитиков. Добыча за неделю осталась на максимальном за последнее время уровне 11,7 млн баррелей.

Рынок отреагировал на статистику продажами, которые довольно быстро были выкуплены и даже предпринимались попытки утащить нефть выше 64 долларов за баррель. Но ближе к окончанию торгов «медведи» вновь отправили нефть в район 63 долларов, где она сейчас и находится. Такая высокая волатильность говорит о больших страхах покупки нефтяных контрактов несмотря на то, что нефть сильно перепродана и нуждается в отскоке хотя бы в район 67 долларов.

В такой ситуации вполне вероятен еще один «медвежий» удар в район 60 долларов за баррель, а при его пробитии цена может уйти к 58 долларам.

Продолжает удивлять рубль, который показывает чудеса стойкости на фоне падающей нефти. Похоже, что это оценили крупные инвесторы: вчера Минфин полностью разместил два выпуска ОФЗ на 20 млрд руб, при этом спрос превысил предложение в 2,5 раза. Пока рано судить о том, является ли это сигналом возвращения нерезидентов на российский рынок госбумаг, но если это случится, то рубль получит новый драйвер роста.

Пока внешний фон для рубля складывается нейтральный: доллар к основным мировым валютам торгуется вблизи вчерашнего закрытия с небольшой тенденцией к ослаблению. Поэтому у российской валюты на фоне налогового периода есть все шансы уйти сегодня в диапазон 65-65,5 руб за доллар, который, однако, рубль не может пройти вниз с конца сентября. Пока мы также не видим факторов, способных увести рубль ниже отметки 65.