Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на смешанном внешнем фоне. Отсутствие четких ориентиров и ряда крупных зарубежных игроков приведут к малоактивной торговле на отечественном валютном рынке и рынке акций.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в диапазоне 2350-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов, указывает аналитик.

"После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся к утру", — говорит он.

"Отсутствие четких ориентиров на внешних рынках и праздники в США приведут к малоактивной торговле на рынке российских акций. Мы ожидаем, что волатильность будет низкой, индексы сильно не изменятся", — комментирует Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2335-2380 пунктов, по индексу РТС — 1115-1140 пунктов, полагает он.

"Вчера Минфин успешно разместил два выпуска ОФЗ на сумму 10 миллиардов рублей каждый. Сегодня в США выходной день, поэтому будет наблюдаться низкая активность на финансовых рынках. Инвесторы замерли в ожидании отчетностей в производственном секторе и в сфере услуг еврозоны, которые намечены на пятницу. Прогноз курса доллара на сегодня: 65,75 — 66,35", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65-66,3 рубля, для европейской валюты — 74-75,5 рубля, прогнозирует Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно в плюсе в рамках коррекции перед праздниками.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,14-0,16%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: гонконгский Hang Seng Index — на 0,13%, японский Nikkei 225 вырос на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,84%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,03%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 63,34 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,22% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1404 доллара против 1,1383 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос вместе с зарубежными площадками, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,7% — до 2357,97 пункта, индекс РТС — на 0,95%, до 1127,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 51 копейку — до 65,66 рубля, евро — на 49 копеек, до 74,76 рубля, следует из данных Московской биржи.