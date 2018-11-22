После лавинного обвала накануне (на 3,4% за два предшествующих дня) вчера американский рынок акций открылся некоторым ростом, который был растерян по итогам дня, в результате индекс S&P поднялся лишь на 0,31%. По-видимому, некоторые участники предприняли робкие попытки поймать «падающий нож» (ставка на отскок после сильного обвала), которые в этом году могли принести лишь убыток.

Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС (сокращение баланса и повышение ставки), а также реальная перспектива эскалации торговой войны с Китаем породили ожидания замедления американской экономики (вплоть до рецессии, которая может наступить уже в следующем году), что существенно изменило характер торгов (времена легких денег от покупки на просадках прошли). В таких условиях многие инвесторы предпочитают уйти в денежный рынок (и получать без риска стабильно 2,25% годовых).

Надежда у «быков» на предновогоднее ралли может появиться лишь в случае достижения конструктивной договоренности по торговле между США и Китаем. В этом споре ставки каждой из сторон высоки (то есть в случае отсутствия сделки — хорошо для США совсем не будет), поскольку торговая война замедлит экономику, что при текущем уровне долга может ускорить наступление глубокого финансового кризиса. Поэтому вероятно достижение компромисса, который может позволить рынкам в декабре хотя бы частично восстановить понесенные потери. Кстати говоря, с 2007 года лишь в трех случаях в декабре индекс S&P закрывался в минусе.



